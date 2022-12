Fidesz: A dollárbaloldallal Magyarország már totális válságban lenne

– Belátható időn belül nem lesz vége a történelmi élelmiszer-drágulásnak a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének aggasztó bejelentése szerint: havi húsz százalékkal is tovább drágulhatnak az élelmiszerek, főleg a hústermékek, miközben már eddig is 44 százalékkal nőttek az élelmiszerárak – így reagált a Demokratikus Koalíció az elhangzottakra. Gyurcsányék egyik árnyékminisztere azt írja a párt által kiadott közleményben a kormányról: nem hajlandó az árnyékkormány javaslata alapján öt százalékra csökkenteni az alapvető élelmiszerek egy részének áfáját, pedig már a Fidesz legnagyobb hatalmú gazdasági embere, Matolcsy György is elismerte, hogy az Orbán-kormány felelős a gazdasági válságért.

Orbánék azonban semmit sem tesznek a történelmi élelmiszerdrágulás ellen, ezért az árnyékkormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy megmeneküljön az orbáni inflációtól

– vélekedett Benedek Szilveszter, a párt politikusa, árnyékminisztere.

„A magyar miniszterelnök ma ismét másra mutogatott, és nem vállalta a felelősséget azért, hogy hazánk az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakát éli” – írta reakcióként kiadott közleményében a Momentum.

Szerintük

egyszerre megdöbbentő és kétségbeejtő, hogy Orbán Viktor hosszú percekig beszélt a szerinte rendkívüli teljesítményekről, de egy szót sem ejtett a hazánkat sújtó gazdasági és megélhetési válságról.

A Jobbik azt fogalmazta meg a kétórás sajtótájékoztatóról, hogy az Orbán-kormánytól 2023-ban is hazugságra és még több hazugságra számíthatunk, felelős kormányzásra, döntéshozatalra pedig továbbra sem. Azt írták, ők jobban kezelnék a mostani helyzetet, segítenék a vállalkozókat, adókat csökkentenének, és már rég kiegyeztek volna az Európai Bizottsággal is.

