Máris Oscar-díjat jósolnak az új Stephen King-adaptációnak – a kritikusok imádják A hosszú menetelést

A filmhez elkezdtek érkezni a reakciók, amik alapján egy valóban izgalmas, Stephen King nevéhez méltó adaptáció született, Oscar-díjas alakításokkal.

A kritikusok szerint A hosszú menetelés véres, sokkoló és szívszorító

Courtney Howard filmkritikus szerint A hosszú menetelés Francis Ford Coppola A kívülállók (1983) és Stanley Kubrick Acéllövedék (1987) filmjeit idézi.

A hosszú menetelés az utóbbi évek egyik leghatásosabb Stephen King-adaptációja. Francis Lawrence nem kíméli a nézőt, keményen ábrázolja a tekintélyuralmi rendszer fiatalokra gyakorolt, romboló hatását.

– írja a DiscussingFilm kritikusa.

Egy hihetetlenül megrázó, ijesztő és traumatizáló film

– írja a The Direct szerzője, aki szerint „Cooper Hoffman és David Jonsson Oscar-díjas alakítást nyújtanak”.

A Collider írója azt írja, hogy A hosszú menetelés az év egyik legintenzívebb érzelmi bombája.

Látszik, hogy az alapanyagot valaki olyan adaptálta, aki tényleg meg is érti. Nagy tiszteletem [a forgatókönyvíró] JT Mollnernek és Francis Lawrence rendezőnek, amiért egyáltalán nem fogták vissza magukat abban, hogy megmutassák, milyen szörnyű is valójában A hosszú menetelés.

Szerinte az egyik leginkább figyelemre méltó dolog a filmben, hogy miközben egészen belemerül a sötétségbe, mégis sikerül megőriznie a lelkesedését és a szívét.

Erőteljes, megragadó és sokkoló film, amely tökéletesen adaptálja Stephen King eredeti művének anyagát. Felejthetetlen.

– emlékszik vissza a filmre a CinemaBland írója.

Cooper Hoffman és David Jonsson erőteljes, magával ragadó és hiteles alakítást nyújtanak, amelynek mélységét a totalitárius elnyomás és a biztos halál ellenére is megőrzött testvéri összetartás adja. Az eredmény egy kimerítő, de izgalmas utazás, amelynek alig két órája alatt úgy éreztem, mintha én is több száz kilométert meneteltem volna. Kemény, brutális és megható.

– emeli ki a két főszereplőt a Next Best Picture podcast.

Egy abszolút brutális élmény, amely sokkolt. A megpróbáltatások és fizikai küzdelmek közepette megható látvány Cooper Hoffman és David Jonsson filmbéli barátsága. Ez Stephen King az Éhezők viadala stílusában: totálisan intenzív.

– emeli ki a Reel Roller szerzője.

Az Éhezők viadala utalás nem véletlen: A hosszú menetelés rendezője Francis Lawrence, akinek nevéhez az Éhezők viadala szérián kívül olyan alkotások kötődnek, mint a Constantine, a démonvadász, a Legenda vagyok vagy a Magyarországon forgatott Vörös veréb.

A legendás Mark Hamill mellett pedig olyan ifjú színészeket láthatunk, mint Philip Seymour Hoffman fia, Cooper Hoffman (Licorice Pizza), David Jonsson (Alien: Romulus), Joshua Odjick (IT: Welcome to Derry), Charlie Plummer (The Return), Ben Wang (Karate kölyök – Legendák), Roman Griffin Davis (Jojo Nyuszi) és Garrett Wareing (Ransom Canyon).