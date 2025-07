Megérkezett az új Stephen King-film magyar előzetese

Stephen King A hosszú menetelés (The Long Walk) című regényének filmadaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi A hosszú menetelés nevű eseményt, melyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolniuk fiatal férfiaknak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.

A hosszú menetelés című film plakátja (Forrás: ADS)

A hosszú menetelést tartják Stephen King első regényének

Bár A hosszú menetelést 1979-ben adták ki (ráadásul az író a Richard Bachman álnevet használta), King már 1966 környékén, alig 19 évesen, a Maine-i Egyetemen töltött évei alatt elkezdte írni, nyolc évvel az első regényének tartott Carrie publikálása előtt.

A film rendezője Francis Lawrence, akinek nevéhez olyan alkotások kötődnek, mint az Éhezők viadala-széria, a Constantine, a démonvadász, a Legenda vagyok vagy a Magyarországon forgatott Vörös veréb.

A legendás Mark Hamill mellett pedig olyan ifjú színészeket láthatunk, mint Cooper Hoffman (Licorice Pizza), David Jonsson (Alien: Romulus), Joshua Odjick (IT: Welcome to Derry), Charlie Plummer (The Return), Ben Wang (Karate kölyök – Legendák), Roman Griffin Davis (Jojo Nyuszi) és Garrett Wareing (Ransom Canyon).

A hosszú menetelés 2025. szeptember 11-én kerül a magyar mozikba, az ADS Service forgalmazásában.