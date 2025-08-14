Feloszlik a Megadeth

Váratlanul érkezett a hír csütörtök este, hogy a Megadeth úgy döntött, leteszi a lantot. Az 1983-ban alakult együttesnek 2026-ban új lemeze jelenik meg The End is Near címmel, amely egyben az utolsó is.



A Megadeth utolsó lemezének borítója. Forrás: Facebook

Dave Mustaine, a banda vezetője a következő szavakkal jelentette be a feloszlást a formáció oldalán:

Olyan sok zenész nem tehette meg, hogy a csúcson fejezze be a pályafutását, nekem azonban ez megadatott. Bejártam a világot, rajongók millióit szereztem, de az egészben a legnehezebb az, hogy búcsút kell mondanom nekik. Alig várjuk, hogy meghallgassátok ezt az albumot és lássatok minket a turnén. Ha valaha volt tökéletes pillanat egy új album kiadására, az most van. Ha valaha volt tökéletes pillanat világ körüli turnéra, az most van. Ez pedig egyben a tökéletes alkalom arra is, hogy elmondjuk: ez az utolsó stúdióalbumunk.

Az énekes a posztban arra kéri a rajongóit, hogy ne haragudjanak, ne szomorkodjanak, hanem ünnepeljenek velük együtt a következő években.

Valami igazán csodálatosat alkottunk együtt, olyat, ami valószínűleg soha többé nem fog megismétlődni. Elindítottunk egy zenei stílust, elindítottunk egy forradalmat, megváltoztattuk a gitárzene világát, játékmódját és megváltoztattuk a világot. Az együttesek, amelyekben játszottam, hatással voltak a világra. Szeretlek benneteket ezért. Köszönök mindent

– zárta a szavait.

Azt még nem tudni, hogy az utolsó turné eljut-e hozzánk, októberben azonban a Disturbed előzenekaraként láthatjuk a bandát.

Borítókép: Megadeth (Forrás: Facebook)