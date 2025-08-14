Világsztárok érkeznek a Budapesti klasszikus film maratonra

A két nagyformátumú direktor egyedi stílusát és művészi látásmódját támogatva Robert Lantos olyan, mára klasszikusnak számító alkotásokat hozott létre, mint az Eljövendő szép napok, a Karambol, az eXistenZ - Az élet játék, a Eastern Promises – Gyilkos ígéretek, az Ararát, Az igazság fogságában vagy az Emlékezz! – ezek mindegyike terítékre kerül lesz szeptemberben a Budapesti klasszikus film maraton műsorán. A három alkotó személyesen vesz részt a felújított filmek fesztiválján: David Cronenberg először jön Budapestre, míg Atom Egoyan 20 év után látogat újra a magyar fővárosba.

Egy producer akkor teszi a legjobban a dolgát, ha nem irányít, hanem támogat. Olyan rendezőkkel dolgozom, akik markáns elképzeléssel rendelkeznek és mellettük az én dolgom az, hogy ezt a víziót a vászonra segítsem, ne pedig átformáljam

– fejtette ki korábban a produceri munkáról vallott nézeteit Robert Lantos, akit csaknem 30 éves kapcsolat fűz David Cronenberg és Atom Egoyan rendezőkhöz.

Az örmény gyökerekkel rendelkező, a filmjeit az identitáskeresés, illetve a múlt feldolgozása köré építő Egoyan együttműködése a producerrel az 1997-es Eljövendő szép napokkal kezdődött, amiért rögtön el is nyerték a cannes-i fesztiválon a zsűri nagydíját, a FIPRESCI díjat, továbbá az alkotás két Oscar-jelölést kapott. A film egy kisvárosi tragédia utóhatását mutatja be, érzékenyen boncolgatva a gyász, a bűntudat, a felszín alatt meghúzódó titkok, érdekek és ellentétek eredőit.

Robert nemcsak támogat, hanem ösztönöz is. Nála nem kellett kompromisszumokat kötnöm. A művészi szabadságot úgy biztosítja, hogy közben mindig a lehető legjobb formádat akarja előcsalogatni

– mondta korábban Egoyan, amikor arról kérdezték, hogy mi biztosítja kettejük szövetségének szilárd alapját.

A rendkívül pozitív fogadtatásban részesülő, első közös munkát számos további követte: például az örmény népirtás történelmi traumáját és annak generációkon átívelő hatását bemutató Ararát (2002), vagy a megtörtént bűnügyet feldolgozó, a média, az előítéletek és az igazság keresésének összetett viszonyát vizsgáló Az igazság fogságában (2005).