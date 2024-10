Stephen King és Night Shyamalan is streamingsorozatokkal készült az idei halloweenre

Októberben rengeteg izgalmas premier érkezik a Maxra, köztük több exkluzív tartalom is. Elsőként jön a The Franchise (okt. 7.), egy szatíra a szuperhősfilmek kaotikus világáról, amelynek showrunnere az Oscar-díjas Sam Mendes. A főszerepben Daniel Brühl, Himesh Patel és Billy Magnussen látható. A hónap másik nagy durranása A bizalmas (okt. 11.), ami az első francia gyártású HBO-minisorozat. A történet középpontjában egy olyan nőt követhetünk, aki a párizsi terrortámadások túlélői közé épül be.

A Max rengeteg újdonsággal fordul rá az októberre. Forrás: Max

A true crime rajongóknak érkezik Gyilkosság az Elm utcában (okt. 31.) és Véres szomszédság 9. évada (okt. 24.), az igazi izgalmakat azonban a Max saját gyártású horrorsorozatai jelentik, amelyeket a Halloweenhez közeledve a Maxon is nézhetünk.

Érkezik a Stephen King regényéből készült Borzalmak városa (okt. 3.), az M. Night Shyamalan produceri felügyelete mellett készült A Caddo-tó (okt. 10.) és a Hétköznapi vámpírok befejező évada (okt. 24.).

Ha valaki csak egy estére vágyik a borzongásra, akkor megnézheti a A boszorkány vagy az Engedj be! (okt. 4.) című, nagy kritikai sikerrel büszkélkedő filmeket. Nem maradnak hoppon a családi filmek kedvelői sem, hiszen jön a Garfield (okt. 27.) és felkerülnek a Jégkorszak-sorozat (okt. 11.) részei is.

A DC-rajongók számára érkezik a Batman világában játszódó Pingvin-sorozat folytatása Colin Farrell főszereplésével, két új animációs film: Az Igazság Ligája: Végtelen világok válsága első és második része, valamint a Superman és Lois utolsó évada (okt. 23.).