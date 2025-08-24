Elhunyt Jerry Adler, a Maffiózók színésze

Jerry Adler a karrierjét a Broadwayon kezdte, ahol a kulisszák mögött dolgozott, ő volt többek között az eredeti My Fair Lady színpadmenedzsere is. Csak 60 éves korában lett színész, annak ellenére, hogy unokatestvére a híres színészoktató, Stella Adler volt. A nézők leginkább a Maffiózók című sorozatból ismerhetik, ahol ő játszotta Herman „Hesh” Rabkint, Tony Soprano zsidó tanácsadóját. A sorozat hat évada alatt összesen 28 epizódban tűnt fel. Később olyan sikeres sorozatokban is láthattuk, mint A férjem védelmében és a Ments meg.

Jerry Adler és a 2013-ban elhunyt James Gandolfini

Adler 96 évesen, szerettei körében hunyt el New Yorkban – közölte a The Hollywood reporter a színész családjára hivatkozva.

A színész 1929-ben született Brooklynban. 1950-ben a Syracuse Egyetem hallgatója volt, amikor apja, Philip, aki akkor a Group Theater ügyvezető igazgatója volt és Carol Channing Gentlemen Prefer Blondes című musicaljén dolgozott, felhívta, hogy felajánljon neki egy színpadmenedzser állást.

A nepotizmus rabja vagyok

– viccelődött Adler egy 2015-ös interjúban a TheaterMania.com weboldalon.

Ezt követően színpadmenedzserként, produkciós menedzserként vagy produkciós felügyelőként dolgozott az 1952-es Of Thee I Sing újrafeldolgozásában, amelyet George S. Kaufman rendezett és Jack Carson játszotta a főszerepet; 1956-ban a My Fair Lady című darabban, amelynek főszereplői Julie Andrews és Rex Harrison voltak; 1966-ban a Mike Nichols rendezte The Apple Tree című darabban, amelynek főszereplői Alan Alda és Barbara Harris voltak; valamint 1967-ben a Harold Pinter által írt The Homecoming című darabban.

Munkája során olyan hírességekkel dolgozhatott együtt, mint Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles, Angela Lansbury, John Gielgud, Noël Coward, Joan Rivers, Jerry Lewis, Jack Benny, Milos Forman, Richard Rodgers, Liv Ullmann és Richard Burton.

Adler néhány Broadway-előadást is rendezett.

A színész először 1991-ben jelent meg a képernyőn, a Gary David Goldberg által írt Brooklyn Bridge című dráma sorozat egyik epizódjában a CBS csatornán, majd később három másik, rövid életű sorozatban kapott állandó szerepet.

Adler a mozivásznon is feltűnt a Rejtélyes manhattani haláleset (1993), a Megúszni egy gyilkosságot (1996), az Egy cipőben (2005), a Kis-nagy világ (2008) és az Egy durva év (2014) című filmekben.

„Tudod, mi az érdekes?” – mondta egy 2017-es interjúban.