Rosszfiúk világűrméretű pácban – megnéztük a DreamWorks új sikerét

A felnőttek többsége előszeretettel néz animációs filmeket, olyanokat is amelyeket elvileg csak gyerekeknek gyártottak. Ezt nem azért teszik, mert megrekedtek volna a fejlődésben, hanem mert nagyon-nagyon ritka a filmek között az igazán jó vígjáték, az animációs alkotásokon pedig – ha jól választ az ember – legalább lehet nevetni. Sőt még gusztustalan poénok sincsenek bennük. Így mostanában ha valaki igazán jól szeretne szórakozni, olyan nevetősen jól, akkor beül a moziba egy animációs alkotásra. Persze még így is előfordulhat, hogy mellényúlunk, de a DreamWorks Animation elég jó pedigrével bír, és ha folytatásról van szó, rájuk különösen lehet számítani. Így teljes nyugalommal és a felhőtlen szórakozás reményében ültünk be a Rosszfiúk 2. (The Bad Guys 2) című animációs mozira, ami a stúdió nagy sikerű, állati zsiványairól szóló alkotásának új része.

Rosszfiúk a világűrben (Fotó: Universal Pictures)

Mr. Farkas a bandavezér, Mr. Kígyó a kasszafúró, Mr. Cápa az álcázás nagymestere, Mr. Pirája az aggregátor és a hekker Ms. Tarantella, azaz „Hálós” történetének folytatása pedig nem okozott csalódást.

Ez az a fajta film, amit szinte végig lehet mosolyogni, hiszen a zsiványok főkolomposa, Farkas végig löki a süketebbnél süketebb szövegeket, és néha szinte az a legnagyobb bajunk, hogy nem is tudtuk megemészteni az egyik poént, máris érkezik a következő.

Helyzetkomikum, vicces és jól felépített karakterek, poéngyáros főszereplő – Pierre Perifel rendező ismét nagyot alkotott.