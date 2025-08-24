filmkritikaDreamWorks Animationrosszfiúkanimációvígjáték

Rosszfiúk világűrméretű pácban – megnéztük a DreamWorks új sikerét

Kevés folytatásról mondható el, hogy jobb, mint az eredeti. A DreamWorks Animation Rosszfiúk 2 című alkotására sem igaz ez, de azért sikerült egy lapáttal még rátenni az első rész sztorijára. Azért így is van vele egy kis problémánk…

Kató Lenke
2025. 08. 24. 6:35
A felnőttek többsége előszeretettel néz animációs filmeket, olyanokat is amelyeket elvileg csak gyerekeknek gyártottak. Ezt nem azért teszik, mert megrekedtek volna a fejlődésben, hanem mert nagyon-nagyon ritka a filmek között az igazán jó vígjáték, az animációs alkotásokon pedig – ha jól választ az ember – legalább lehet nevetni. Sőt még gusztustalan poénok sincsenek bennük. Így mostanában ha valaki igazán jól szeretne szórakozni, olyan nevetősen jól, akkor beül a moziba egy animációs alkotásra. Persze még így is előfordulhat, hogy mellényúlunk, de a DreamWorks Animation elég jó pedigrével bír, és ha folytatásról van szó, rájuk különösen lehet számítani. Így teljes nyugalommal és a felhőtlen szórakozás reményében ültünk be a Rosszfiúk 2. (The Bad Guys 2) című animációs mozira, ami a stúdió nagy sikerű, állati zsiványairól szóló alkotásának új része. 

Rosszfiúk
Rosszfiúk a világűrben (Fotó: Universal Pictures)

Mr. Farkas a bandavezér, Mr. Kígyó a kasszafúró, Mr. Cápa az álcázás nagymestere, Mr. Pirája az aggregátor és a hekker Ms. Tarantella, azaz „Hálós” történetének folytatása pedig nem okozott csalódást. 

Ez az a fajta film, amit szinte végig lehet mosolyogni, hiszen a zsiványok főkolomposa, Farkas végig löki a süketebbnél süketebb szövegeket, és néha szinte az a legnagyobb bajunk, hogy nem is tudtuk megemészteni az egyik poént, máris érkezik a következő. 

Helyzetkomikum, vicces és jól felépített karakterek, poéngyáros főszereplő – Pierre Perifel rendező ismét nagyot alkotott. 

Az animációs filmben visszatér az első rész főgonosza, az arrogáns tengerimalac, Marmelád professzor, és egy új banda is felbukkan a színen, a csupa rosszaságból álló lánycsapat: Kitty, a hópárduc, Kunkori, a vaddisznó és Susan, a fekete holló. Míg a rosszlányok egyik tagja az immár jógázó Kígyóval keveredik szerelmi viszonyba, félelmetes bandavezérük a rosszfiúk csőbe húzásán ügyködik. Persze végül minden jóra fordul, a világ is megmentődik és az alkotás egyik legviccesebb karakterét adó rendőrfőnök asszonnyal is elrendeződnek a dolgok.

Mr. Kígyó és zsákmánya, Susan (Fotó: Universal Pictures)

A Rosszfiúk első és második része is Aaron Blabey azonos című regénysorozata alapján készült. A szereplők hangját pedig nem kisebb nevek, mint az Oscar-díjas Sam Rockwell, a SAG díjára jelölt Marc Maron és Craig Robinson, a Grammy-díjas Anthony Ramos, valamint az Emmy-díjas Awkwafina adják. A magyar szinkronhangok között pedig megtalálhatjuk Rajkai Zoltánt, Gubik Petrát, Mészáros Mátét, Csankó Zoltánt, Csőre Gábort és Kovács Lehelt is.

A jó útra tért rosszfiúk segíteni próbálnak a rendőrfőnöknek (Fotó: Universal Pictures)

Ugyan a DreamWorks Animation alkotásának még a látványvilága is szuper, mégis akad vele egy problémánk. A Rosszfiúk 2 fárasztó. Túl sok poént akartak egyetlen filmbe belezsúfolni, ezzel pedig sajnos túltolták. 

Így pár nappal a megnézését követően, azon agyalva, hogy melyik volt az alkotás legemlékezetesebb pillanata, nem tudunk mit kiemelni. Jó animációs film, de nem maradt bennünk olyan szövegrészlet vagy poén, amit megőrizhetnénk a popkultúra számára. Kár, pedig az igazán jó alkotások így szoktak bevonulni a filmművészet csarnokába.

 

 

