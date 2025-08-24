Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely új mélységbe süllyedt

A nap, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, a Főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet – mutatott rá Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Mint a kormánypárti politikus írta,

az ukránok folyamatosan lövik a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, Zelenszkij a további támadásával, elzárásával fenyeget és zsarolja hazánkat.

Mindezt azért, mert az ukrán elnök és többi brüsszeli háborúpárti finanszírozója nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktornak megint igaza volt és Trump elnök békét akar kötni – hangsúlyozta.

Ukrán színekben "pompázik" a Lánchíd. Fotó: HírTV

Szerinte Budapesti lerakatukban szintén nagyon kétségbeesettek a liberálisok. Annyira, hogy Karácsony Gergelyt még Magyarország és a magyar emberek megfenyegetése sem térítette el attól, hogy az ukrán zászló színeiben rikítson a nemzet fővárosa.

– Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is – az új mélység. Előbb talán azt kellene a főpolgármesternek elintéznie, hogy ne tűzijátékként robbanjanak és égjenek a budapesti buszok

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, majd kommentben hozzátette: elfogadhatatlan. Ők akarnak Európa része lenni, egy közösségben élni velünk?