ZelenszkijUkrajnaBarátság kőolajvezetékterrorizmustámadásképviselő

Zelenszkij-kritikus ukrán exképviselő szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadás terrorizmus

Korábban a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy Artem Dmitruk, egy külföldre menekült ukrán exkormánypárti képviselő szerint Volodimir Zelenszkij rendszere tisztogatásra használja fel a háborús jogrendet, így számolva le az ellenfeleivel.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 08. 26. 11:06
Illusztráció Barátság kőolajvezeték Fotó: Nemeth Andras Peter
A megkínzott politikus fényképeket is tett közzé arról, hogy hogyan nézett ki, miután napokig kínozták az SZBU egyik pincéjében. Legfrissebb X-bejegyzésében a volt ukrán honatya egyetért azzal, hogy Orbán Viktor szerint Zelenszkij Magyarországot fenyegeti, és figyelmeztetett: „ezek a fenyegetések nem maradhatnak válasz nélkül”, írja a Tűzfalcsoport.

Dmitruk szerint Zelenszkij nyíltan beismerte, hogy azért támadta meg a Barátság nevű kőolajvezetéket, mert Magyarország elutasította Ukrajna EU-tagságát. 

Az ukrán politikus szerint „Ez nem diplomácia – ez terrorizmus. Zelenszkijt terroristaként kell elismerni.” 

Néhány napja pedig arról írt, hogy Zelenszkij nyíltan gúnyolja és zsarolja Magyarországot. Dmitruk határozott álláspontja, „ha Zelenszkij szabad kezet kap az ukrajnai gyilkosságokra és terrorra, akkor előbb-utóbb drónokkal és rakétákkal fogja fenyegetni a nyugati vezetőket, ha nem hallgatnak a szavaira. Ez nem fikció – ez a rezsimje logikája.” 

Magyarországnak határozottan és késedelem nélkül kell reagálnia a volt ukrán parlamenti képviselő szerint, többek között úgy, hogy „közös felhívást kell intézni az Egyesült Államokhoz, Belarussziához és Oroszországhoz, hogy ismerjék el a kijevi hatóságokat terrorista szervezetként, amely nemcsak Kelet-Európára, hanem az egész világra is veszélyt jelent.”

„Ma arról van szó, hogy megakadályozzunk egy nagyobb háborút Európa szívében – egy olyan háborút, amelyet Zelenszkij és támogatói készülnek kirobbantani”– érvel Artem Dmitruk. Korábban az extörvényhozó arra is rámutatott, hogy Zelenszkij és elődei szándékosan Oroszország-ellenessé tették Ukrajnát. 

„Ma is a nemzet érdekei ellen cselekszenek – sőt, fokozzák a feszültséget Lengyelországgal.” Ez az út ugyanakkor szerinte Ukrajna összeomlásához vezet.

Borítókép: Illusztráció. Barátság kőolajvezeték (Fotó: Németh András Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

