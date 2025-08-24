Margitszigeti Szabadtéri Színházflamencokoncert

Fiesztahangulat, flamenco és cigányballadák a Chico and the Gypsies koncertjén

Slágerek, cigányballadák, pörgős rumbák és lassú szerelmes dalok csendülnek fel augusztus 27-én a Margitszigeten. A legendás Chico and the Gypsies zenekar igazi fiesztát varázsol a Margitszigeti Szabadtéri Színházba.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 20:03
A Chico and the Gypsies igazi fiesztát varázsol a margitszigeti koncertszínpadra augusztus 27-én. Aki már látta élőben Chicót és barátait, az tudja, milyen gyorsan terjed át a szikra a táncoló és éneklő közönségre. A Chico and the Gypsies zenéjében a délfrancia és a spanyol cigányzene, a hagyományos flamenco keveredik a rock energiájával. A zenekar idén egy különleges sztárvendéggel érkezik, Levon Minassian francia–örmény dudukjátékossal, aki többek között Stinggel, Charles Aznavourral és Peter Gabriellel zenélt.

Chico and the Gypsies
A Chico and the Gypsies augusztus 27-én lép színpadra Budapesten. Forrás: Margitszigeti Szabadtéri Színház

A Chico and the Gypsies világszinten is a legjelentősebb crossover produkció, az első francia zenekar, amely a lemezeladásai révén platinalemezt kapott az USA-ban. Zenéjüket áthatják a Katalóniától Dél-Franciaország mediterrán régiójáig terjedő cigány hagyományok, világszerte számos művésszel készítettek és készítenek közös felvételeket mind a mai napig.

Többször is volt alkalmam Budapestre jönni, szeretem a várost és a termálfürdőit, mindig öröm itt játszani. Boldogok vagyunk, hogy idén a Margitszigeti Színház jóvoltából újra visszatérhetünk, és a dalokon keresztül, személyesen mondhatjuk el közönségünknek, mennyire szeretjük őket

– mondta el a zenekar alapítója, Chico Bouchikhi, aki a Gipsy Kingst maga mögött hagyva, 1992-ben alapította a rumba, a katalán, a flamenco, valamint a latin pop és rock stílusjegyeit képviselő Chico and the Gypsies hetesfogatot. 

Augusztus 27-én pörög majd a gipsy ritmus, a Chico and The Gypsies elhozza a mediterrán tüzet és szenvedélyt! A Chico and the Gypsies margitszigeti koncertje egy olyan este, ahol határok nélkül zenélnek, ahol a ritmus összeköt, és ahol Magyarországon újra életre kel a mediterrán cigányzene – olvasható a Margitszigeti Szabadtéri Színház közleményében.

 

