Ronnie O’Sullivan a karrierje végéről beszélt, Szaúd-Arábia dicséretet kapott

Ronnie O’Sullivan tartotta magát a szokásaihoz. Míg az angliai helyszíneket rendszeresen kritikával illeti, az ázsiai versenyekről áradozni szokott. Így van ez általában Kína és Szaúd-Arábia esetében is, az eredményeket tekintve viszont fordult a kocka a két helyszín között. Két hete, Sanghajban a tavalyi világbajnok, Kyren Wilson a negyeddöntőben 6-3-ra nyert a hétszeres vb-győztes legenda ellen, csütörtökön, Dzsiddában viszont Ronnie O’Sullivan visszatáncolt a szakadék széléről, ezúttal ő jutott be a legjobb négy közé Wilson legyőzésével.

Kyren Wilson a Sanghaj Masters trófeájáig vezető úton Ronnie O’Sullivan ellen is nyert, Szaúd-Arábiában a Rakéta visszavágott (Fotó: Xinhua via AFP/Ding Ting)

Wilson ezúttal is vezetett 5-3-ra O’Sullivan ellen, de nem tudta lezárni a meccset, a Rakéta két százas brékkel kiegyenlített, majd megnyerte a döntő frémet is.

Mit mondott Ronnie O’Sullivan Kyren Wilson legyőzése után?

A győzelemmel Ronnie O’Sullivan immár a mesés pénzdíjának köszönhetően villámgyorsan a sznúker Grand Slamjébe – a világbajnokság, az Egyesült Királyság bajnoksága és a Masters mellé – beemelt szaúdi torna fő esélyese, az idén 6. kiemelt legenda az elődöntőben Chris Wakelin (15.) ellen játszik, a másik ágon Neil Robertson (9.) és Elliot Slessor (28.) maradt versenyben.