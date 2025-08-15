Ronnie O’SullivanKyren Wilsonsznúker

Ronnie O’Sullivan a karrierje végéről beszélt, Szaúd-Arábia dicséretet kapott

Kialakult a Saudi Arabia Snooker Masters elődöntőinek párosítása: Ronnie O’Sullivan, Chris Wakelin, Neil Robertson vagy Elliot Slessor viheti majd haza a félmillió fontos fődíjat. Bár a verseny előtt nem a hétszeres világbajnok Rakéta volt a legfőbb esélyes, a Kyren Wilson elleni negyeddöntő megfordítása után már Ronnie O’Sullivan a legmagasabban rangsorolt, még versenyben lévő játékos.

Koczó Dávid
2025. 08. 15. 9:48
Ronnie O’Sullivan visszavágott, Szaúd-Arábiában fordított Kyren Wilson ellen, az elődöntősök közül a Rakéta a legmagasabban rangsorolt sznúkeres (Fotó: Xinhua via AFP/Wang Dongzhen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ronnie O’Sullivan tartotta magát a szokásaihoz. Míg az angliai helyszíneket rendszeresen kritikával illeti, az ázsiai versenyekről áradozni szokott. Így van ez általában Kína és Szaúd-Arábia esetében is, az eredményeket tekintve viszont fordult a kocka a két helyszín között. Két hete, Sanghajban a tavalyi világbajnok, Kyren Wilson a negyeddöntőben 6-3-ra nyert a hétszeres vb-győztes legenda ellen, csütörtökön, Dzsiddában viszont Ronnie O’Sullivan visszatáncolt a szakadék széléről, ezúttal ő jutott be a legjobb négy közé Wilson legyőzésével.

Kyren Wilson a Sanghaj Masters trófeájáig vezető úton Ronnie O’Sullivan ellen is nyert, Szaúd-Arábiában a Rakéta visszavágott
Kyren Wilson a Sanghaj Masters trófeájáig vezető úton Ronnie O’Sullivan ellen is nyert, Szaúd-Arábiában a Rakéta visszavágott (Fotó: Xinhua via AFP/Ding Ting)

Wilson ezúttal is vezetett 5-3-ra O’Sullivan ellen, de nem tudta lezárni a meccset, a Rakéta két százas brékkel kiegyenlített, majd megnyerte a döntő frémet is.

Mit mondott Ronnie O’Sullivan Kyren Wilson legyőzése után?

A győzelemmel Ronnie O’Sullivan immár a mesés pénzdíjának köszönhetően villámgyorsan a sznúker Grand Slamjébe – a világbajnokság, az Egyesült Királyság bajnoksága és a Masters mellé – beemelt szaúdi torna fő esélyese, az idén 6. kiemelt legenda az elődöntőben Chris Wakelin (15.) ellen játszik, a másik ágon Neil Robertson (9.) és Elliot Slessor (28.) maradt versenyben.

O’Sullivan persze óvatos, szokás szerint nem elégedett a játékával, bár kevésbé szidta a teljesítményét, mint egy nappal korábban, amikor 2-5-ről fordított 6-5-re a kínai Csang Ping-jü ellen.

– Nehéz meccs volt, szükségem volt arra is, hogy Kyren elkövessen néhány hibát. Elfogadható volt a teljesítményem, de még mindig nem lökök egymás után elég sok jót, becsúsznak a rossz lökések. A tapasztalatomat tudom használni, türelmes vagyok és megnehezítem az ellenfelem dolgát – értékelte a Wilson elleni teljesítményét Ronnie O’Sullivan.

Mikor vonul vissza Ronnie O’Sullivan?

A Rakéta abban sem tért el a szokásaitól, hogy Szaúd-Arábiát dicsérte, s kitért a pályafutása közeledő végére is.

– Nagyon jól bánnak itt velem, ezért fontos célom, hogy jól szerepeljek itt. Immár elődöntős vagyok, de még ennél is többre vágyom. Nagyszerű biztatást kaptunk a szurkolóktól, a végén skandálták a nevemet. 

Talán emlékeznek, hogy láttak fiatal koromban, most pedig már majdnem ötvenéves vagyok, azaz tudják, hogy nem leszek már itt sokáig, és még látni akarnak játszani a karrierem vége felé

– mondta a Rakéta, aki pénteki elődöntőjét magyar idő szerint 19.00-kor vívja (tv.: Eurosport 1).

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu