Magyar zászló lobog győztesen a harcmezőn Mongóliában: Mónus József ismét győzött

Magyar zászló lobog ismét győztesen Mongóliában, a világ egyik legősibb harci kultúrájának szívében. Alig néhány kilométerre Dzsingisz Kán monumentális szobrától, a mongol pusztán, ahol évszázadokon át legendás harcosok íjai feszültek, újra diadalmaskodott a többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjász, Mónus József, a Fehér Farkas.

Bényei Adrienn
2025. 08. 14. 12:30
Mónus
Mongóliában győzött Fehér Farkas. Forrás: Facebook
A harci céllövő íjászatban az ellenfelek a természet és az emberi tűrőképesség határain vívják meg küzdelmeiket. Közösségi oldalán olvashatjuk, hogy a versenyen Mónus egy 70 fontos íjjal 514 méteres lövést hajtott végre szembeszélben, míg a második helyezett belsőmongol harcos nyílvesszője mintegy 100 méterrel rövidebb távon ért földet. A magyar győzelem tehát nemcsak szimbolikus, hanem technikailag is kiemelkedő teljesítmény volt.

Mónus
Mónus József  Mongóliában aratott győzelmet. Fotó: Facebook

Mónus József harca a győzelemért

A küzdelem tétje nem csupán az érem volt Fehér Farkas megfogalmazása szerint, hanem sokkal több: a magyar zászló becsülete, az ősi harcművészet iránti hűség és a nemzeti hagyományok megőrzésének küldetése. Az indulás előtt sokan csak remélni merték a győzelmet, most viszont a mongol zászlók sorakoznak a magyar lobogó mögött, egy lenyűgöző küzdelem tanúiként.
 

A harcban csak te vagy és a cél, semmi más

– fogalmazott Mónus, aki kimerülten, de rendíthetetlenül állt helyt a versenyen. Az utolsó nyílvesszőt hibátlanul lőtte ki, amivel nemcsak a győzelmet, hanem a magyar zászló becsületét is megvédte. 

A verseny különlegessége, hogy nemcsak technikai tudást, hanem lelki erőt is követel. Mónus szerint a harcban ott van a nemzet minden szenvedése és dicsősége, és ez adja az igazi motivációt.

A versenyen Mónus József felesége is részt vett, aki a női kategóriában ezüstérmet szerzett. A győzelem után Mónus nem pihenhet sokáig, augusztus 22-én már az Egyesült Államokban vesz részt világrekordlövő versenyen, majd szeptember elején Alaszkába utazik, ahol a magyar közösséggel találkozik, és előadást tart.

 


 

