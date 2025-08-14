hunyadiBán Mórsorozattörténelem

Elérte az egyik legfontosabb célját a Hunyadi-sorozat

Tegnap délelőtt A holló felemelkedése címmel tartottak beszélgetést a Rákóczi Pince és Udvarház teraszán. Az esemény középpontjában a Hunyadiakról szóló történelmi regények és a belőlük készült Hunyadi-sorozat állt. A beszélgetésben részt vett Bán Mór Babérkoszorú-díjas író, Diószegi Szabó Pál és Varga Szabolcs történészek, a beszélgetést Bene Zoltán József Attila-díjas író vezette.

Munkatársunktól
2025. 08. 14. 16:12
Forrás: Facebook/Gellért L. Kádár
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bán Mór, a nagy sikerű Hunyadi-sorozat írója a történelmi regények, illetve a magyar történelem hősi korszakai bemutatásának fontosságáról beszélt. Az inspirálta a regénysorozat megírására, hogy olvasóként nem talált annak idején az irodalmi palettán kedvére való történelmi regényeket. Alaposan felkészült: kutatómunkát végzett, a kor irodalmi hagyományait is alaposan megismerte, hogy minél hitelesebb regényt írhasson, bár – tette hozzá – a történelmi regény fikciós műfaj. A sorozatról elmondta, hogy tisztában volt azzal: ami létrejön, az önálló alkotás lesz, adaptáció, és íróként a forgatókönyv létrejöttét kell majd segítenie csapatmunkában. Kiemelten fontosnak tartotta a sorozat létrejöttét, mert tarthatatlan állapot volt az, hogy a Hunyadiakról egyáltalán nem készült még értékelhető történelmi film. 

Hunyadi-sorozat
A Hunyadi-sorozat hatására megélénkült a korszak és hősei iránti figyelem. Fotó: TV2

Varga Szabolcs és Diószegi Szabó Pál történész szakértőként értékelték a műveket. Varga Szabolcs kiemelte, hogy Hunyadi János személye azért is volt jó választás, mert a délszláv recepcióban is elismerik őt. Diószegi Szabó Pál apróbb észrevételek mellett sikertörténetnek tartotta a sorozatot, amely ráirányította erre a korszakra a figyelmet. Hozzátette: szem előtt kell tartani történészként is, hogy az író nem történelmi munkát ír, hanem élvezhető cselekményű regényt.

A Hunyadi-sorozat vállaltan él fikciós elemekkel

Bene Zoltán hangsúlyozta, hogy a történelmi film nem dokumentumfilm, hanem rekonstrukciós kísérlet, ahogy más a feladata egy történészi szakmunkának is, mint egy regénynek. Kiemelte, hogy a regénysorozat a nemzetünk szempontjából fontos történelmi mítoszt mesél el, és ez lényegesebb, mint a történelmi pontosság.

A beszélgetésből kiderült, hogy a bemutatót követő hetekben megemelkedett a figyelem a korszak és hősei iránt, és ez volt a cél.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy ezek a regények, filmek a nemzeti identitás megerősödését szolgálják. Ha vannak is nézetkülönbségek a történészi és írói szempontok között, mindenképpen öröm egy-egy ilyen alkotás létrejötte. 

Borítókép forrása: TV2



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.