Az eddigi legnagyobb magyar koncertjére készül Németország egyik legnépszerűbb exportcikke

Az elképesztő energiájú extravagáns német zenekar, az Electric Callboy minden korábbinál nagyobb világ körüli turnéra indul, ami felejthetetlen élményt ígér a rajongóknak, a megszokott lüktető ütemekkel, lehengerlő riffekkel és megállíthatatlan energiával. A csapat a kontinensen már évek óta arénákat tölt meg, és most nálunk is erre készülnek: tavalyi, teltházas budapesti koncertjükről többen kint maradtak, de ősszel az MVM Dome-ban biztos mindenki befér.

Az Electric Callboy budapesti koncertjének plakátja (Forrás: Concerto)

– Alig várjuk, hogy útnak induljunk, és elhozzuk ezt a show-t rajongóinknak szerte a világon – állt a fiúk közleményében, amelyben így fogalmaztak:

Minden koncert egy hatalmas ünnep lesz, és izgatottan készülünk arra, hogy felejthetetlenné tegyük az estéket. Rengeteget dolgoztunk új anyagon és különleges meglepetéseken, hogy ez legyen életünk legnagyobb, legenergikusabb turnéja.

Az Electric Callboy nem egyedül érkezik Budapestre, előttük két neves metalcore banda, a Wargasm és a Bury Tomorrow is fellép. Utóbbit nemrég láttuk a Rockmaratonon és lenyűgöző koncertet adtak.

Borítókép: Electric Callboy (Forrás: Facebook)