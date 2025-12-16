temetkezési vállalkozástévedésagyhalál

Horror a ravatalozóban: ruhák helyett a fia agyát kapta vissza a gyászoló apa + videó

Fogalmuk sem volt, hogy a mosógépbe tett zacskó az elhunyt fiuk agyát tartalmazza – egy San Jose-i család perrel követel igazságot a temetkezési vállalattal szemben, amely súlyos hibát követett el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 20:48
Illusztráció
Pert indított egy San Jose-i család egy helyi temetkezési vállalkozás és annak igazgatója ellen, miután – állításuk szerint – a gyászoló apa fia ruhái helyett annak agyát kapta vissza egy piros zacskóban – adta hírül az Abc7news.com.

Amy Lilleywhite, partner of Lilleywhite Funeral Services, moves a body into a chapel of rest at their funeral home in Manchester, northern England on May 26, 2020. Lilleywhite Funeral Services, a family business established 1897, has experienced a significant increase in work largely due to the excess mortality associated with the Coronavirus pandemic. The Funeral Services' operations have been affected by Coronavirus, with staff wearing full PPE when dealing with the body of any person who'd previously tested positive for Covid-19. (Photo by OLI SCARFF / AFP)
Illusztráció. Fotó: AFP

A kereset szerint a 27 éves Alexander Pinon májusban hunyt el, a család kérésére a halál részleteit nem hozták nyilvánosságra. 

Szülei több mint tízezer dollárt (csaknem 3,7 millió forintot) fizettek a Lima Family Erickson Memorial Chapelnek egy teljes körű temetési szolgáltatásért.

A család később úgy döntött, hogy a temetésen Pinont más ruhában szeretné elbúcsúztatni, ezért az édesapa június 4-én személyesen ment el a ravatalozóba, hogy elhozza fia korábbi öltözékét. Az ügy iratai szerint Anita Singh temetkezési igazgató egy piros, biológiai veszélyre figyelmeztető zacskót adott át neki, azt állítva, hogy abban a ruhák vannak.

Az apa hazatért, majd a zacskó tartalmát egyenesen a mosógépbe öntötte. Ekkor derült ki számára a megdöbbentő igazság: a tasak nem ruhát, hanem emberi agyszövetet tartalmazott

– derül ki a Ktsm.com cikkéből.

A családot korábban nem tájékoztatták a koponyafelnyitással járó boncolásról, amelynek során az agy egy részét eltávolították. Az apa – nem tudva, hogy fia maradványairól van szó – kiszedte az agyszövetet a mosógépből, visszatette a zacskóba, és még aznap visszavitte a ravatalozóba.

A keresetből az is kiderül, hogy a temetkezési igazgató sem magyarázatot nem adott, bocsánatot sem kért, illetve a ruhákat sem szolgáltatta vissza. A temetést másnap, június 5-én megtartották, Pinont az Oak Hill Memorial Cemetery-ben helyezték örök nyugalomra.

Az ügyvédek állítják, hogy az agyat ezt követően hetekig egy dobozban a temetkezési vállalkozás udvarán hagyták. Végül egy alkalmazott figyelt fel az erős szagra, ami a rothadó agyból származott.

A család jogi képviselői szerint az eset szélsőséges érzelmi traumát és maradandó pszichés sérülést okozott. Kiemelték: nincs annál szörnyűbb, mint saját gyermekük agyát megtalálni a mosógépben. Alexander Pinon szülei gondatlanság, csalás, érzelmi károkozás és szerződésszegés miatt perelnek, esküdtszéki tárgyalást kérve.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

