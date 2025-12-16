Horror a ravatalozóban: ruhák helyett a fia agyát kapta vissza a gyászoló apa + videó

Pert indított egy San Jose-i család egy helyi temetkezési vállalkozás és annak igazgatója ellen, miután – állításuk szerint – a gyászoló apa fia ruhái helyett annak agyát kapta vissza egy piros zacskóban – adta hírül az Abc7news.com.

Illusztráció. Fotó: AFP

A kereset szerint a 27 éves Alexander Pinon májusban hunyt el, a család kérésére a halál részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Szülei több mint tízezer dollárt (csaknem 3,7 millió forintot) fizettek a Lima Family Erickson Memorial Chapelnek egy teljes körű temetési szolgáltatásért.

A család később úgy döntött, hogy a temetésen Pinont más ruhában szeretné elbúcsúztatni, ezért az édesapa június 4-én személyesen ment el a ravatalozóba, hogy elhozza fia korábbi öltözékét. Az ügy iratai szerint Anita Singh temetkezési igazgató egy piros, biológiai veszélyre figyelmeztető zacskót adott át neki, azt állítva, hogy abban a ruhák vannak.

Az apa hazatért, majd a zacskó tartalmát egyenesen a mosógépbe öntötte. Ekkor derült ki számára a megdöbbentő igazság: a tasak nem ruhát, hanem emberi agyszövetet tartalmazott

– derül ki a Ktsm.com cikkéből.

A családot korábban nem tájékoztatták a koponyafelnyitással járó boncolásról, amelynek során az agy egy részét eltávolították. Az apa – nem tudva, hogy fia maradványairól van szó – kiszedte az agyszövetet a mosógépből, visszatette a zacskóba, és még aznap visszavitte a ravatalozóba.

A keresetből az is kiderül, hogy a temetkezési igazgató sem magyarázatot nem adott, bocsánatot sem kért, illetve a ruhákat sem szolgáltatta vissza. A temetést másnap, június 5-én megtartották, Pinont az Oak Hill Memorial Cemetery-ben helyezték örök nyugalomra.

Az ügyvédek állítják, hogy az agyat ezt követően hetekig egy dobozban a temetkezési vállalkozás udvarán hagyták. Végül egy alkalmazott figyelt fel az erős szagra, ami a rothadó agyból származott.

A család jogi képviselői szerint az eset szélsőséges érzelmi traumát és maradandó pszichés sérülést okozott. Kiemelték: nincs annál szörnyűbb, mint saját gyermekük agyát megtalálni a mosógépben. Alexander Pinon szülei gondatlanság, csalás, érzelmi károkozás és szerződésszegés miatt perelnek, esküdtszéki tárgyalást kérve.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)