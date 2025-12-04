Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

halálholttestéletveszélyes

Látogatóba indult a szabolcsi férfi, durva vérfürdővel zárult az éjszaka

Hihetetlen, mire fogta a tettét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 04. 13:29
sötét,ház,rejtély,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
A Nyíregyházi Törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt egy 64 éves férfit, aki tavaly júliusban egy szabolcsi településen csákánynyéllel vert agyon egy embert, és csaknem halálra verte annak alkalmi partnerét is – közölte a törvényszék sajtóosztálya.

A vádlott tavaly azt az nőt akarta meglátogatni, akibe állítása szerint évek óta szerelmes volt. A sértett lakásához érve hangokat hallott, felkapott egy csákánynyelet és rátámadt a fotelben ülő, részeg férfira, akit többször is megütött. Az ütésektől a sértett koponyája több ponton betört és a sérülésektől kialakult légzési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt. A vádlott megtámadta a lakásban lévő nőt is, aki az ütések miatt az eszméletét is elvesztette.

A férfi hazament, a véres ruhát és a csákánynyelet elégette. A sértetteket a kollégáik kezdték el keresni, ők találtak rá a holttestre és az öntudatlan állapotban lévő, életveszélyesen megsérült nőre.

A vádlott durva bántalmazássorozatára tekintettel a bíróság különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen – a súlyos fokban ittas – sértett sérelmére, illetve több ember ellen elkövetett emberölés bűntett kísérletében mondta ki bűnösnek. Az ítéletet a többszörös minősülésre, a kitartó szándékra és a férfi büntetett előéletére tekintettel hozták meg, a fegyházbüntetésből a férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra.

Az ítélet nem jogerős.

 

