A Nyíregyházi Törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt egy 64 éves férfit, aki tavaly júliusban egy szabolcsi településen csákánynyéllel vert agyon egy embert, és csaknem halálra verte annak alkalmi partnerét is – közölte a törvényszék sajtóosztálya.
Látogatóba indult a szabolcsi férfi, durva vérfürdővel zárult az éjszaka
Hihetetlen, mire fogta a tettét.
A vádlott tavaly azt az nőt akarta meglátogatni, akibe állítása szerint évek óta szerelmes volt. A sértett lakásához érve hangokat hallott, felkapott egy csákánynyelet és rátámadt a fotelben ülő, részeg férfira, akit többször is megütött. Az ütésektől a sértett koponyája több ponton betört és a sérülésektől kialakult légzési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt. A vádlott megtámadta a lakásban lévő nőt is, aki az ütések miatt az eszméletét is elvesztette.
További Belföld híreink
A férfi hazament, a véres ruhát és a csákánynyelet elégette. A sértetteket a kollégáik kezdték el keresni, ők találtak rá a holttestre és az öntudatlan állapotban lévő, életveszélyesen megsérült nőre.
A vádlott durva bántalmazássorozatára tekintettel a bíróság különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen – a súlyos fokban ittas – sértett sérelmére, illetve több ember ellen elkövetett emberölés bűntett kísérletében mondta ki bűnösnek. Az ítéletet a többszörös minősülésre, a kitartó szándékra és a férfi büntetett előéletére tekintettel hozták meg, a fegyházbüntetésből a férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra.
Az ítélet nem jogerős.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Járványt karácsonyra? Emelkedni fog az influenzások száma, a koronavírusnál nem várható csökkenés
Négy helyen emelkedik, tizenhét helyen stagnál az örökítőanyag koncentrációja.
Nem tetszik a tiszás influenszernek, hogy jövőre emelkednek a bérek
A tiszás influenszerré vált Tibi atya oldal mögött álló Tóth Máté sajnálja a pénzt a dolgozóktól.
„Leszúrom az anyádat, ha elárulod, mit tettem!” – ezzel zsarolta az unokáját a nagyapa
Ritka gátlástalan volt.
Orbán Viktor: „Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”
A Harcosok Klubjának üzent a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Járványt karácsonyra? Emelkedni fog az influenzások száma, a koronavírusnál nem várható csökkenés
Négy helyen emelkedik, tizenhét helyen stagnál az örökítőanyag koncentrációja.
Nem tetszik a tiszás influenszernek, hogy jövőre emelkednek a bérek
A tiszás influenszerré vált Tibi atya oldal mögött álló Tóth Máté sajnálja a pénzt a dolgozóktól.
„Leszúrom az anyádat, ha elárulod, mit tettem!” – ezzel zsarolta az unokáját a nagyapa
Ritka gátlástalan volt.
Orbán Viktor: „Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”
A Harcosok Klubjának üzent a miniszterelnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!