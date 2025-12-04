Látogatóba indult a szabolcsi férfi, durva vérfürdővel zárult az éjszaka

A férfi hazament, a véres ruhát és a csákánynyelet elégette. A sértetteket a kollégáik kezdték el keresni, ők találtak rá a holttestre és az öntudatlan állapotban lévő, életveszélyesen megsérült nőre.

A vádlott durva bántalmazássorozatára tekintettel a bíróság különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen – a súlyos fokban ittas – sértett sérelmére, illetve több ember ellen elkövetett emberölés bűntett kísérletében mondta ki bűnösnek. Az ítéletet a többszörös minősülésre, a kitartó szándékra és a férfi büntetett előéletére tekintettel hozták meg, a fegyházbüntetésből a férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra.

Az ítélet nem jogerős.