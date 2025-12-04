Nagyon sírt a hároméves, gyomorforgató, amit a kegyetlen pécsi édesanya művelt vele

A tényállás szerint a 28 éves nő és élettársa 2019 óta élt egy háztartásban a korábbi kapcsolatokból származó három és egy közös gyermekükkel. A nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiút haza sem vitték a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot és került a családhoz a gyermek.

2023. október 18-án a 11 éves kislány üzenetet küldött az anyjának, hogy a hároméves kisfiú nagyon sír. Az asszony válaszában a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve a még mindig síró gyermeket durván bántalmazta, majd a földhöz vágta. A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget. A gyermek másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton.