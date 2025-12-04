Titkos pókerpartikat tartottak az éj leple alatt Cegléden + fotó

A vádirat szerint a ceglédi férfi az üzlethelyiségében kártyatermet alakított ki és üzemeltetett 2024 márciusától hónapokon át. A vádlott hatósági engedéllyel nem rendelkezett. A férfi a teremben sokszor szervezett pókerpartit, amelyen a meghívottak pénz befizetése ellenében vehettek részt. A vádlott biztosította a játékeszközöket, az ételt-italt, valamint az osztó feladatait ellátó személyt is.

A szerencsejáték szervezésének a Ceglédi Rendőrkapitányság vetett véget, amikor 2024 októberében rajtatütött az illegálisan kialakított kártyatermen.