Tiltott szerencsejáték szervezése miatt vádat emelt a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki engedély nélkül alakított ki és üzemeltetett kártyatermet – adta hírül az ügyészség.
Titkos pókerpartikat tartottak az éj leple alatt Cegléden + fotó
Minden volt ott, mi szem-szájnak ingere.
A vádirat szerint a ceglédi férfi az üzlethelyiségében kártyatermet alakított ki és üzemeltetett 2024 márciusától hónapokon át. A vádlott hatósági engedéllyel nem rendelkezett. A férfi a teremben sokszor szervezett pókerpartit, amelyen a meghívottak pénz befizetése ellenében vehettek részt. A vádlott biztosította a játékeszközöket, az ételt-italt, valamint az osztó feladatait ellátó személyt is.
A szerencsejáték szervezésének a Ceglédi Rendőrkapitányság vetett véget, amikor 2024 októberében rajtatütött az illegálisan kialakított kártyatermen.
További Belföld híreink
A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit tiltott szerencsejáték szervezésének bűntettével vádolja, és a büntetett előéletű férfival szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Járványt karácsonyra? Emelkedni fog az influenzások száma, a koronavírusnál nem várható csökkenés
Négy helyen emelkedik, tizenhét helyen stagnál az örökítőanyag koncentrációja.
Nem tetszik a tiszás influenszernek, hogy jövőre emelkednek a bérek
A tiszás influenszerré vált Tibi atya oldal mögött álló Tóth Máté sajnálja a pénzt a dolgozóktól.
„Leszúrom az anyádat, ha elárulod, mit tettem!” – ezzel zsarolta az unokáját a nagyapa
Ritka gátlástalan volt.
Orbán Viktor: „Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”
A Harcosok Klubjának üzent a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Járványt karácsonyra? Emelkedni fog az influenzások száma, a koronavírusnál nem várható csökkenés
Négy helyen emelkedik, tizenhét helyen stagnál az örökítőanyag koncentrációja.
Nem tetszik a tiszás influenszernek, hogy jövőre emelkednek a bérek
A tiszás influenszerré vált Tibi atya oldal mögött álló Tóth Máté sajnálja a pénzt a dolgozóktól.
„Leszúrom az anyádat, ha elárulod, mit tettem!” – ezzel zsarolta az unokáját a nagyapa
Ritka gátlástalan volt.
Orbán Viktor: „Ilyen, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”
A Harcosok Klubjának üzent a miniszterelnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!