Tizenegy koponyaműtéten esett át egy kislány, aki most minden fájdalmát elengedhette

Története egy azok közül a csodálatos történetek közül, amelyeknek nap mint nap részesei lehetünk, írta a Bethesda Gyermekkórház.

2025. 10. 31. 13:18
Horgászat közben kapott agyvérzést Hédi, a túlélésre pedig nagyon kevés esélye volt, ő mégis harcolt – írta közösségi oldalán a Bethesda Gyermekkórház. 

A Bethesda Gyermekkórház (Forrás: bethesda.hu)

A beszámoló szerint a tavaly augusztusban történt tragédia után a kislányon tizenegy koponyaműtétet hajtottak végre, majd éberkómás állapotban a Bethesda rehabilitációs osztályára került. A gyermek ekkor 

nem tudott megmozdulni, enni, inni és megszólalni sem.

A gyermekkórház dolgozói elárulták, Hédi azóta hatalmas fejlődésen ment keresztül, hála a rengeteg fejlesztésnek és terápiának. – Ma már beszél, énekel, táncol, elhagyta a kerekesszéket, és egyre jobban kinyílik előtte a világ – sorolták.

– Hédi most lett 9 éves, története egy azok közül a csodálatos történetek közül, amelyeknek nap mint nap részesei lehetünk. A hozzánk rehabilitációra érkező családok elképesztő kitartással, szeretettel és hittel küzdenek szakembereink segítségével, mi pedig együtt örülhetünk minden aprónak tűnő, mégis hatalmas lépésüknek a gyógyulás felé – írta a kórház, kiemelve, hogy az elmúlt egy év nehézségeit maguk mögött hagyva a kislány nemrég anyukájával együtt emelkedett a magasba a Városliget ballon-kilátójában, hogy szimbolikusan elengedjék mindazt, amin keresztülmentek. 

Borítókép: A most kilencéves Hédi és édesanyja a Városliget felett hőlégballonozik (Forrás: Facebook/ Bethesda Gyermekkórház)


