Tudják, hogy nem kellene, de vásárolnak a magyarok

Miközben sokan tudatosan tervezik a kiadásaikat, a kedvezmények és az érzelmek hatására könnyen engednek az impulzusvásárlásnak – derül ki a magyar fogyasztás kettőssége az Árukereső.hu friss, a takarékossági világnapja alkalmából magyar vásárlókkal készült kutatásából.

A magyar vásárlókat fogasztás szempontjából kettősség jellemzi / Fotó: Havran Zoltán

A magyarok bevallottan impulzív vásárlók

Az ár-összehasonlító oldal felmérése szerint

a válaszadók 10 százaléka nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát.

Ennél jóval többen,

39 százalék azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás.

Az impulzusvásárlást azonban gyakran követi bűntudat is, ugyanis a fogyasztók 33 százaléka néha,

további 21 százalék pedig gyakran vagy mindig megbánja a felesleges költést.

Az adatok szerint a legnagyobb kísértést továbbra is a kedvezmények jelentik: a vásárlók 57 százalékát az akciók ösztönzik leginkább impulzív vásárlásra.

Egyszerre takarékoskodánk és élnénk a kedvezményekkel

A felmérés számai – amelyet 1638, az Árukereső.hu-n vásárló, különböző nemű, korosztályú és bevétellel rendelkező felhasználóval készült – rávilágítanak arra a belső feszültségre, amely a spórolási szándék és a pillanatnyi öröm közötti egyensúlykeresésből fakad.

A magyar vásárlók ugyanis egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Ennek ismerete kifejezetten fontos gazdaságilag nehezebb időszakokban, amikor nem mindegy, hogy mire és mennyit költünk.

A spórolás és az impulzusvásárlás közötti feszültség minden fogyasztónál megjelenik. Az Árukereső abban segít, hogy a vásárlók a kedvezmények mellett is átláthatóan összehasonlíthassák az ajánlatokat, és így tudatosabb döntést hozhassanak

– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.