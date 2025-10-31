fogyasztásfogyasztási szokásÁrukereső.hu

Tudják, hogy nem kellene, de vásárolnak a magyarok

A magyar fogyasztók jó része bevallottan impulzív vásárló, csaknem 40 százalékuk szerint ezzel jutalmazzák magukat. A vásárlók majdnem 60 százalékát az akciók ösztönzik a vásárlásra. Ezek és további érdekességek derültek ki egy friss, a vásárlási szokásokról készült felmérésből.

2025. 10. 31. 10:02
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben sokan tudatosan tervezik a kiadásaikat, a kedvezmények és az érzelmek hatására könnyen engednek az impulzusvásárlásnak – derül ki a magyar fogyasztás kettőssége az Árukereső.hu friss, a takarékossági világnapja alkalmából magyar vásárlókkal készült kutatásából. 

magyar vásárlók
A magyar vásárlókat fogasztás szempontjából kettősség jellemzi / Fotó: Havran Zoltán

A magyarok bevallottan impulzív vásárlók

Az ár-összehasonlító oldal felmérése szerint 

a válaszadók 10 százaléka nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát. 

Ennél jóval többen, 

  • 39 százalék azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás. 
  • Az impulzusvásárlást azonban gyakran követi bűntudat is, ugyanis a fogyasztók 33 százaléka néha, 
  • további 21 százalék pedig gyakran vagy mindig megbánja a felesleges költést. 
  • Az adatok szerint a legnagyobb kísértést továbbra is a kedvezmények jelentik: a vásárlók 57 százalékát az akciók ösztönzik leginkább impulzív vásárlásra.

Egyszerre takarékoskodánk és élnénk a kedvezményekkel

A felmérés számai – amelyet 1638, az Árukereső.hu-n vásárló, különböző nemű, korosztályú és bevétellel rendelkező felhasználóval készült – rávilágítanak arra a belső feszültségre, amely a spórolási szándék és a pillanatnyi öröm közötti egyensúlykeresésből fakad. 

A magyar vásárlók ugyanis egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Ennek ismerete kifejezetten fontos gazdaságilag nehezebb időszakokban, amikor nem mindegy, hogy mire és mennyit költünk.

A spórolás és az impulzusvásárlás közötti feszültség minden fogyasztónál megjelenik. Az Árukereső abban segít, hogy a vásárlók a kedvezmények mellett is átláthatóan összehasonlíthassák az ajánlatokat, és így tudatosabb döntést hozhassanak

– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Na, ez egy jó plakát

Bayer Zsolt avatarja

„Én a Tiszára szavazok…”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.