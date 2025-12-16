Kiszáradt a Tisza a Balaton partján is

Gyakorlatilag eltűntek a Tisza Párt alapjaként működő Tisza-szigetek Somogy vármegyében. A hivatalos nyilvántartás szerint ugyanis a majdnem háromszázezres vármegyében mindössze öt darab Tisza-sziget található. Ez azt jelenti, hogy majdnem hatvanezer emberre jut egy csoportosulás.
A Tisza-szigetek ugyanakkor nagyjából egyenletesen vannak eloszlatva a vármegyében, mind a négy választókerületbe egy darab jut, plusz a megyeszékhely Kaposváron is van egy sziget.
