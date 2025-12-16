tisza - szigetektisza pártbalatonMagyar Péter

Kiszáradt a Tisza a Balaton partján is

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk tizennegyedik részében Somogy vármegyét vesszük górcső alá.

2025. 12. 16. 19:41
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Gyakorlatilag eltűntek a Tisza Párt alapjaként működő Tisza-szigetek Somogy vármegyében. A hivatalos nyilvántartás szerint ugyanis a majdnem háromszázezres vármegyében mindössze öt darab Tisza-sziget található. Ez azt jelenti, hogy majdnem hatvanezer emberre jut egy csoportosulás.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

A Tisza-szigetek ugyanakkor nagyjából egyenletesen vannak eloszlatva a vármegyében, mind a négy választókerületbe egy darab jut, plusz a megyeszékhely Kaposváron is van egy sziget.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

 

