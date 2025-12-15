Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

Magyar PéterPest vármegyeTisza PártTisza szigetek

Több mint 25 Tisza-sziget tűnt el Pest vármegyében

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk tizenharmadik részében Pest vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 14:33
Fotó: Markovics Gábor
Igazán erősen indított, és a terjedő rendszerváltó hangulatra apellált, majd pedig megrekedt és összeomlott Magyar Péter bázisa Pest vármegyében. A régióban ugyanis a hivatalos nyilvántartás szerint összesen 152 Tisza-sziget jött létre az elmúlt másfél évben. Ezek közül azonban több mint két tucatnyi nem működik. 

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A kezdeti sikerek után azonban idén ősszel a vármegyében láthatóan megtört Magyar Péter lendülete, ugyanis számos csoportosulás vált inaktívvá az elmúlt időszakban. A vármegyével kapcsolatban lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora elmondta, 

Magyar Péter 13 Pest vármegyei körzetet meg akar szerezni.

A forrásunk szerint a Tisza Párt elnöksége azt állítja, kizárólag akkor lehet meg a kormányváltás, ha Pest vármegyében minden rekordot megdöntő mértékű szavazatot kap a Tisza Párt. 

Magyar Péter Budapesten a szavazatok 90, Pest vármegyében pedig legalább 70 százalékát akarja bezsebelni, csak így látja biztosnak a kormányváltást

– jelentette ki a forrásunk. 

A Tisza Párt elnökének terve ugyanakkor gyakorlatilag elképzelhetetlen, és semmilyen, a nyilvánosság számára is ismert kutatás nem támasztja alá, hogy Magyar Péter pártja vezetne a Pest vármegyei körzetekben. 

Cikksorozatunk eddigi részei

Baranya vármegye:

Bács-Kiskun vármegye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Békés vármegye:

Csongrád-Csanád vármegye:

Fejér vármegye:

Győr-Moson-Sopron vármegye: 

Hajdú-Bihar vármegye:

Heves vármegye:

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 

Komárom-Esztergom vármegye: 

Nógrád vármegye:

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)


