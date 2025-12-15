Több mint 25 Tisza-sziget tűnt el Pest vármegyében

Igazán erősen indított, és a terjedő rendszerváltó hangulatra apellált, majd pedig megrekedt és összeomlott Magyar Péter bázisa Pest vármegyében. A régióban ugyanis a hivatalos nyilvántartás szerint összesen 152 Tisza-sziget jött létre az elmúlt másfél évben. Ezek közül azonban több mint két tucatnyi nem működik.
A kezdeti sikerek után azonban idén ősszel a vármegyében láthatóan megtört Magyar Péter lendülete, ugyanis számos csoportosulás vált inaktívvá az elmúlt időszakban. A vármegyével kapcsolatban lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora elmondta,
Magyar Péter 13 Pest vármegyei körzetet meg akar szerezni.
A forrásunk szerint a Tisza Párt elnöksége azt állítja, kizárólag akkor lehet meg a kormányváltás, ha Pest vármegyében minden rekordot megdöntő mértékű szavazatot kap a Tisza Párt.
Magyar Péter Budapesten a szavazatok 90, Pest vármegyében pedig legalább 70 százalékát akarja bezsebelni, csak így látja biztosnak a kormányváltást
– jelentette ki a forrásunk.
A Tisza Párt elnökének terve ugyanakkor gyakorlatilag elképzelhetetlen, és semmilyen, a nyilvánosság számára is ismert kutatás nem támasztja alá, hogy Magyar Péter pártja vezetne a Pest vármegyei körzetekben.
