Több mint 25 Tisza-sziget tűnt el Pest vármegyében

Igazán erősen indított, és a terjedő rendszerváltó hangulatra apellált, majd pedig megrekedt és összeomlott Magyar Péter bázisa Pest vármegyében. A régióban ugyanis a hivatalos nyilvántartás szerint összesen 152 Tisza-sziget jött létre az elmúlt másfél évben. Ezek közül azonban több mint két tucatnyi nem működik.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A kezdeti sikerek után azonban idén ősszel a vármegyében láthatóan megtört Magyar Péter lendülete, ugyanis számos csoportosulás vált inaktívvá az elmúlt időszakban. A vármegyével kapcsolatban lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora elmondta,

Magyar Péter 13 Pest vármegyei körzetet meg akar szerezni.

A forrásunk szerint a Tisza Párt elnöksége azt állítja, kizárólag akkor lehet meg a kormányváltás, ha Pest vármegyében minden rekordot megdöntő mértékű szavazatot kap a Tisza Párt.

Magyar Péter Budapesten a szavazatok 90, Pest vármegyében pedig legalább 70 százalékát akarja bezsebelni, csak így látja biztosnak a kormányváltást

– jelentette ki a forrásunk.

A Tisza Párt elnökének terve ugyanakkor gyakorlatilag elképzelhetetlen, és semmilyen, a nyilvánosság számára is ismert kutatás nem támasztja alá, hogy Magyar Péter pártja vezetne a Pest vármegyei körzetekben.

