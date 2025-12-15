Magyar Péter lebukott: a Tisza Párt embere, Köteles Lajos veszített a Fidesszel szemben Nagykőrösön + videó

Ismét lebukott Magyar Péter: a pártjához tartozó Köteles Lajos ugyanis független jelöltként, a Jobb Nagykőrösért egyesület színeiben indult el a vasárnapi nagykőrösi időközi választáson, miközben egy korábbi tiszás fórumon úgy mutatkozott be: a Kőris Tisza-sziget képviseletében érkezett a rendezvényre.

Magyar Péter politikuspalántája végül csúfos kudarcot vallott az időközi választáson, és csupán 30,65 százalékot kapott, míg a Fidesz színeiben induló Zatykóné Kispál Andrea egészen pontosan a szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg.

Köteles Lajos egyébként a Tisza egyik rendezvényén arról beszélt, hogy a hálózati ivóvíz tisztításához használt klór kismértékben mérgező, nagymértékben rákkeltő. A felettébb sajátos eszmefuttatást alább tekintheti meg: