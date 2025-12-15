gyermekvédelemtűzfalcsoportbrüsszel

Mutatjuk, hogyan pénzelik külföldről a baloldali, „gyermekvédelemmel” foglalkozó civil szervezeteket

Elképesztő mennyiségű összegekkel finanszírozzák külföldről a hazai gyermekvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket. A Tűzfalcsoport blogbejegyzésében részletesen bemutatta, milyen módon jutnak külföldi forrásokhoz ezek az NGO-k, hogy folytatni tudják munkásságukat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 12:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legalább 130 milliárd forintnak megfelelő külföldi forrás érkezett az elmúlt 10 évben a hazai gyermekvédelemmel foglalkozó, külföldről finanszírozott civil szervezetekhez (NGO-khoz) – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a blog korábban már azt is bemutatta,  hogy a Magyarországon működő, külföldről finanszírozott civil szervezetnek minősülő közösségek és médiumok hogyan aktivizálták magukat politikai értelemben a hazai gyermekvédelem területén. 

Legfrissebb bejegyzésében ezúttal a külföldről érkező források témakörét vette górcső alá a Tűzfalcsoport, amely rámutatott: a hazai gyermekvédelmi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) pénzügyi forrásai általában több forrásból tevődnek össze. 

A Brüsszelből érkező források jelentős része pályázatok és támogatási programok formájában érkezik

– emelték ki, példaként említve az Európai Bizottság egyik civil programját, CERV-et (Citizens, Equality, Rights and Values). Ez támogatja a civil társadalmat és az alapvető jogok érvényesítését, hasonlóképp az Európai Strukturális és Beruházási Alapokhoz (például az AMIF), amely pedig migrációval és gyermekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. 

Forrás: Facebook/Tűzfalcsoport

Bújtatott finanszírozásra is van példa

Mindezek mellett azonban vannak más uniós programok is (például Erasmus plusz, Horizon, Solidarity Corps), amelyek adhatnak lehetőséget közvetett finanszírozásra vagy projektalapú forrásokra gyermekvédelem területén tevékenykedő civil szervezeteknek.

Ebben az esetben nemzetközi civil alapítványok és adományozók is tudnak nyújtani adományokat gyermekvédelmi projektekre

– mutatott rá a blog, kiemelve az OAK Foundationt, ugyanis az az egyik legnagyobb nemzetközi magánalapítvány, amely aktívan finanszíroz magyar gyermekvédelmi NGO-kat. 

Az OAK nem nyilvános pályázati rendszerben működik, hanem alapvetően meghívásos alapon, nemzetközi hálózatokon keresztül teríti a forrásokat. Hasonló, kisebb mértékben jelen levő alapítványok a Porticus Foundation és a King Baudouin Foundation. Utóbbitól egy magyar NGO akkor kap támogatást, ha nemzetközi konzorcium része vagy határon átnyúló modellprojektben vesz részt.

A Tűzfalcsoport egy olyan ábrát is mellékelt a bejegyzéséhez, amely néhány hazai szervezeten keresztül bemutatja, hogyan is néz ki a magukat gyermekvédelminek (is) nevező civil szervezetek forrásainak megoszlása, amelyet alább tekinthet meg.

Forrás: Tűzfalcsoport/Facebook
Forrás: Tűzfalcsoport/Facebook

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay.com)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu