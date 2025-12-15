Mutatjuk, hogyan pénzelik külföldről a baloldali, „gyermekvédelemmel” foglalkozó civil szervezeteket

Legalább 130 milliárd forintnak megfelelő külföldi forrás érkezett az elmúlt 10 évben a hazai gyermekvédelemmel foglalkozó, külföldről finanszírozott civil szervezetekhez (NGO-khoz) – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a blog korábban már azt is bemutatta, hogy a Magyarországon működő, külföldről finanszírozott civil szervezetnek minősülő közösségek és médiumok hogyan aktivizálták magukat politikai értelemben a hazai gyermekvédelem területén.

Legfrissebb bejegyzésében ezúttal a külföldről érkező források témakörét vette górcső alá a Tűzfalcsoport, amely rámutatott: a hazai gyermekvédelmi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) pénzügyi forrásai általában több forrásból tevődnek össze.

A Brüsszelből érkező források jelentős része pályázatok és támogatási programok formájában érkezik

– emelték ki, példaként említve az Európai Bizottság egyik civil programját, CERV-et (Citizens, Equality, Rights and Values). Ez támogatja a civil társadalmat és az alapvető jogok érvényesítését, hasonlóképp az Európai Strukturális és Beruházási Alapokhoz (például az AMIF), amely pedig migrációval és gyermekvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Forrás: Facebook/Tűzfalcsoport

Bújtatott finanszírozásra is van példa

Mindezek mellett azonban vannak más uniós programok is (például Erasmus plusz, Horizon, Solidarity Corps), amelyek adhatnak lehetőséget közvetett finanszírozásra vagy projektalapú forrásokra gyermekvédelem területén tevékenykedő civil szervezeteknek.

Ebben az esetben nemzetközi civil alapítványok és adományozók is tudnak nyújtani adományokat gyermekvédelmi projektekre

– mutatott rá a blog, kiemelve az OAK Foundationt, ugyanis az az egyik legnagyobb nemzetközi magánalapítvány, amely aktívan finanszíroz magyar gyermekvédelmi NGO-kat.

Az OAK nem nyilvános pályázati rendszerben működik, hanem alapvetően meghívásos alapon, nemzetközi hálózatokon keresztül teríti a forrásokat. Hasonló, kisebb mértékben jelen levő alapítványok a Porticus Foundation és a King Baudouin Foundation. Utóbbitól egy magyar NGO akkor kap támogatást, ha nemzetközi konzorcium része vagy határon átnyúló modellprojektben vesz részt.