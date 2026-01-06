Függetlenként indul a volt Tisza-aktivista a csongrádi választókerületben

Rendkívüli

Függetlenként indul a tavaszi választáson Csongrád-Csanád vármegye 4. számú választókerületében az egykori Tisza-aktivista Leitner Szilárd, aki korábban a párt jelöltaspiránsa is volt, végül azonban nem ő kapta meg a lehetőséget. A politikus, aki a Tiszával kapcsolatos sérelmeire is tett utalást, azt közölte: Magyar Péterékkel való szakítása óta egyre többen biztatják arra, hogy önállóan méresse meg magát.

Munkatársunktól
2026. 01. 06. 16:14
Forrás: Facebook
A tavaszi választáson függetlenként indul az egykori Tisza-aktivista, Leitner Szilárd a Csongrád-Csanád vármegyei 4. számú választókerületben, ahol korábban a párt három jelöltaspiránsa között is szerepelt, ám végül nem ő lett a jelölt. Leitner hétfőn Facebook-videóban tett bejelentést, kifejtve: 

amióta a Tiszával véget ért a kapcsolata, nagyon sokan megkeresték és támogatták abban, hogy függetlenként méresse meg magát a választáson.

Együttműködés a helyiekkel

Elmondta, hogy a helyi emberek érdekei vezérlik és az ő akaratukat vinné tovább. A támogatóival összeállított programjának fő elemeként az egészségügy megváltoztatását említette. Emellett azt szeretné, ha lenne 13. havi fizetés, és megígérte, hogy kardoskodik majd a 13. havi nyugdíj megőrzése mellett. 

Kitért arra is, hogy ügyek mentén minden politikai erővel együtt tud dolgozni, legyen szó a Fideszről, a Tiszáról vagy más pártról.

Leitner Szilárd ugyanakkor a Tiszától elszenvedett sérelmeire is tett utalásokat: „2025 egy olyan év volt, amikor kaptam néhány pofont az élettől. (…) Nagyon sok aljas hátbatámadás történt velem szemben, amikből sajnos én jöttem ki rosszabbul, de nem bánom, hogy így lett, sokkal szabadabbnak érzem most magam”.

Elmérgesedett viszony

Amellett, hogy végül nem a Tisza-szigetet is alapító aktivista lett Magyar Péterék jelöltje a vásárhelyi-makói körzetben, több más konfliktus is terhelte Leitner és a Tisza viszonyát. A jelöltállítás kapcsán például azt sérelmezte a Hír Tv-nek adott interjúban, hogy Magyar Péter – ígéretével szemben – baloldali szereplőknek is bizalmat szavazott, de az ideológiai szempontoktól függetlenül is úgy vélte: 

sok tiszás aspiráns teljesen alkalmatlan volt a parlamenti képviselőségre.

Leitnernek a Tisza-szigetekben szerzett tapasztalatai sem vetnek jó fényt a Magyar Péter-féle pártvezetésre. 

Arról számolt be ugyanis, hogy a szigetekben végzett munkája során egyre inkább azt érezte, mindig falakba ütközik és nem hagyják megfelelően dolgozni.

Azt is előrevetítette, hogy számos Tisza-sziget fog megszűnni, s annyiban igaza volt, hogy sok esetben valóban ide vezettek a helyi szervezetek és Magyar Péterék nézeteltérései.

