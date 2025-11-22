Kitálalt a csalódott tiszás: rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni

– Sok Tisza-szigettel tartom valamilyen szinten a kapcsolatot, és biztosan állíthatom, hogy rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben – fogalmazott a Hír TV-nek Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns-kiválasztó versenyében, de mégsem őt választották.

Egyre több Tisza-sziget oszlik fel, és a folyamat a jövőben csak gyorsulni fog – állítja Leitner Szilárd Fotó: Hír TV

Mint korábban beszámoltunk róla, négy Csongrád-Csanád vármegyei Tisza-sziget oszlott fel azt követően, hogy Magyar Péter bejelentette országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeit. Egyes hírek szerint Hódmezővásárhely és Makó környékén akár hét Tisza-szigetet is megszüntethetnek, a tervekről hírt adó helyi megyei koordinátor közléséből ráadásul az is kiderült, hogy fentről irányíthatják az eseményeket.

A jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban.

Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port felverő ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

Magyar Pétert nem érdekli senki véleménye

Leitner Szilárd azt mondta: a szigetekben végzett munkája során azt érezte az elmúlt időszakban, hogy mindig falakba ütközik és nem hagyják megfelelően dolgozni.

A férfi ugyanis az elsők között hozott létre Tisza-szigetet, most azonban mégsem került fel a Tisza Párt lehetséges képviselőjelöltjei közé.

Leitner Szilárd szerint a Csongrád-Csanád vármegyei 4. számú választókerületben végül kiválasztott jelöltek nem alkalmasak a pozícióra.

A fiatalember arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek

jelezték Magyar Péternek a párt vezetéséről szóló aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkálatokból.

De azt is elmondta: egy idő után úgy érezte, hogy nem számít a véleményük, hanem kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni. Kiemelte, nem azzal van baj, hogy Magyar Péter ezeket az embereket választotta, hanem azzal, hogy nem ezt ígérte.