Kitálalt a csalódott tiszás: rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni

Egyre több Tisza-sziget oszlik fel, és a folyamat a jövőben csak gyorsulni fog – állítja Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns választó versenyében. A fiatalmeber arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek jelezték Magyar Péternek a párt vezetéséről szóló aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkálatokból.  Úgy érezték, hogy nem számít a véleményük, kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.

2025. 11. 22. 20:39
Magyar Péter, Tisza Párt, Leitner Szilárd, Tisza-sziget
– Sok Tisza-szigettel tartom valamilyen szinten a kapcsolatot, és biztosan állíthatom, hogy rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben – fogalmazott a Hír TV-nek Leitner Szilárd, aki indult a Tisza Párt jelöltaspiráns-kiválasztó versenyében, de mégsem őt választották.

Egyre több Tisza-sziget oszlik fel, és a folyamat a jövőben csak gyorsulni fog – állítja Leitner Szilárd Fotó: Hír TV

Mint korábban beszámoltunk róla, négy Csongrád-Csanád vármegyei Tisza-sziget oszlott fel azt követően, hogy Magyar Péter bejelentette országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeit. Egyes hírek szerint Hódmezővásárhely és Makó környékén akár hét Tisza-szigetet is megszüntethetnek, a tervekről hírt adó helyi megyei koordinátor közléséből ráadásul az is kiderült, hogy fentről irányíthatják az eseményeket. 

A jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. 

Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port felverő ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

 

Magyar Pétert nem érdekli senki véleménye

Leitner Szilárd azt mondta: a szigetekben végzett munkája során azt érezte az elmúlt időszakban, hogy mindig falakba ütközik és nem hagyják megfelelően dolgozni. 

A férfi ugyanis az elsők között hozott létre Tisza-szigetet, most azonban mégsem került fel a Tisza Párt lehetséges képviselőjelöltjei közé. 

Leitner Szilárd szerint a Csongrád-Csanád vármegyei 4. számú választókerületben végül kiválasztott jelöltek nem alkalmasak a pozícióra.

A fiatalember arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek 

jelezték Magyar Péternek a párt vezetéséről szóló aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkálatokból. 

De azt is elmondta: egy idő után úgy érezte, hogy nem számít a véleményük, hanem kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.  Kiemelte, nem azzal van baj, hogy Magyar Péter ezeket az embereket választotta, hanem azzal, hogy nem ezt ígérte. 

A jelenséggel kapcsolatban Pindroch Tamás korábban azt mondta lapunknak, hogy a Tisza Pártban a pártelnök személye, emberi minősége a legnagyobb kockázat. Mint részletezte, Magyar Péter úgy tekint a politikára, mintha az csupán a hőbörgő, uszító beszédek elmondásából és a Facebook-posztok megírásáról szólna. Az egoista, a mindenkinél mindent jobban tudó politikusi karakter azonban a kampányidőszakban az egész pártot tönkreteheti szerinte.

 

Feszültség a Tisza Pártban

A Tisza-szigetekben már eddig is nagy volt a feszültség, hiszen azokba többféle elképzeléssel, múlttal érkeztek az emberek. Hozzátette: a Tisza-szigetekben kétségkívül vannak korábban nem politizáló lelkes aktivisták, korábbi balos kampányokat segítő szimpatizánsok, de volt MSZP-s, SZDSZ-es kormányzati vagy önkormányzati háttéremberek, balos helyi vállalkozók, nyerészkedésben bízó figurák is. 

Közöttük az éles helyzetben, egy ilyen jelöltversengés során gyorsan kitörhet az ellenségeskedés, főleg úgy, hogy a képviselőjelöltségre aspiráló, végül a jelöltjelölti státusba sem kerülő tagok már most nagyon csalódottak.

  – Nekik már dereng, hogy hiába áldozták a Tiszára a szabadidejüket, a pénzüket, az energiájukat, átverték őket. És még csak ezután jön majd a második csalódási kör, amikor a három jelöltjelöltből kettő rájön, hogy a pártvezetés csak biodíszletként használta, és kiesik a versenyből.

 A Gyurcsány Ferenc vezette DK 2022-ben még éppen azért szállt ki a kampányolásból, mert nem Dobrev Klára lett a közös balos miniszterelnök-jelölt. Most kicsiben, a választókerületekben indulhat ugyanez

– részletezte az elemző.

Prindroch Tamás úgy véli, a baloldal manipulációs közvélemény-kutatásai nagy hatást gyakoroltak a Tisza-szigetekre, sokan azonban most jönnek rá, hogy a kormány hatékonyan politizál, tömegek állnak mögötte,  a választókerületekben tapasztalt politikusok indulnak velük szemben, és lassan beindítják a kampánygépezetüket is. A szakértő azt is mondta, a baloldalon eleve nincs olyan kötelék, mint ahogy például a jobboldaliakat az Isten, haza, család elve összeköti. – A Tiszát viszont csupán az „Orbán, takarodj!” jelszó tartja össze, most is látjuk, hogy csak ideig-óráig. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

