Bomlásnak indult a Tisza, Magyar Péter teheti tönkre saját pártját

„A Tisza Párt jelöltaspiránsainak bejelentése nem hozott lendületet, hanem éppen hogy belső bomlást és rivalizálást indított el. Valójában erre is lehetett számítani, nem pedig arra, hogy a jelöltállítási versengéssel a Tisza Párt újra erőre kap” – fogalmazott lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A Tisza Pártban a pártelnök személye, emberi minősége a legnagyobb kockázat Prindroch Tamás szerint Fotó: Vasárnap.hu/Szennyes Krisztián

Hódmezővásárhely és Makó környékén ugyanis akár hét Tisza-szigetet is megszüntethetnek, a tervekről hírt adó helyi megyei koordinátor közléséből ráadásul az is kiderült, hogy fentről irányíthatják az eseményeket.

A jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban.

Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port felverő ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

Magyar Péter személyisége és a nyilatkozatstop

– A Tisza Pártban a pártelnök személye, emberi minősége a legnagyobb kockázat. Magyar Péter úgy tekint a politikára, mintha az csupán a hőbörgő, uszító beszédek elmondásából és a Facebook-posztok megírásáról szólna. Az egoista, a mindenkinél mindent jobban tudó politikusi karakter a kampányidőszakban az egész pártot tönkreteheti – fogalmazott Pindroch Tamás.

Az elemző szerint az, hogy a pártelnök nyilatkozatstopot hirdet a képviselőjelöltjeinek, bizonyítja, hogy

az egész eljárás egy színielőadás, a valóságban a központban már tudják, ki lesz a jelölt.

Hozzátette: ez nem politikai kultúra, hanem politikai ellenkultúra, amely Magyar Péter diktatórikus hajlamát bizonyítja.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt mondta, az elmúlt hónapok folyamatos kudarcaiból eleve egy rossz hangulatú közösség kezdett bele ebbe a valójában egyáltalán nem demokratikus, felülről irányított procedúrába.