Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar PéterAlapjogokért KözpontPindroch Tamás

Bomlásnak indult a Tisza, Magyar Péter teheti tönkre saját pártját

A Tisza Pártban az elnök személye, emberi minősége a legnagyobb kockázat. Az egoista, a mindenkinél mindent jobban tudó politikusi karakter a kampányidőszakban az egész pártot tönkreteheti – reagált lapunknak Pindroch Tamás arra a hírre, hogy sorra szűnnek meg az országban a Tisza-szigetek. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette, a Tisza-szigetek tagjainak már dereng, hogy hiába áldozták Magyar Péterre a szabadidejüket, a pénzüket, az energiájukat, átverték őket. És még csak ezután jön majd a második csalódási kör.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 4:46
Magyar Péter személyisége kockázat, bomlásnak indult a Tisza FERENC ISZA / AFP
Fotó: FERENC ISZA / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza Párt jelöltaspiránsainak bejelentése nem hozott lendületet, hanem éppen hogy belső bomlást és rivalizálást indított el. Valójában erre is lehetett számítani, nem pedig arra, hogy a jelöltállítási versengéssel a Tisza Párt újra erőre kap” – fogalmazott lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Prindroch Tamás, Tisza Párt, Magyar Péter, jelölt, bomlás, Tisza Sziget
A Tisza Pártban a pártelnök személye, emberi minősége a legnagyobb kockázat Prindroch Tamás szerint Fotó: Vasárnap.hu/Szennyes Krisztián  

Hódmezővásárhely és Makó környékén ugyanis akár hét Tisza-szigetet is megszüntethetnek, a tervekről hírt adó helyi megyei koordinátor közléséből ráadásul az is kiderült, hogy fentről irányíthatják az eseményeket. 

A jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. 

Eddig Újbudán volt a legnagyobb turbulencia: a XI. kerületben négy Tisza-sziget szűnt meg szeptemberben. A nagy port felverő ügy mögött a szervezet tagjainak a pártközponttal folytatott komoly összetűzései álltak. A Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink korábban azt közölték: a pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.

 

Magyar Péter személyisége és a nyilatkozatstop

– A Tisza Pártban a pártelnök személye, emberi minősége a legnagyobb kockázat. Magyar Péter úgy tekint a politikára, mintha az csupán a hőbörgő, uszító beszédek elmondásából és a Facebook-posztok megírásáról szólna. Az egoista, a mindenkinél mindent jobban tudó politikusi karakter a kampányidőszakban az egész pártot tönkreteheti – fogalmazott Pindroch Tamás. 

Az elemző szerint az, hogy a pártelnök nyilatkozatstopot hirdet a képviselőjelöltjeinek, bizonyítja, hogy 

az egész eljárás egy színielőadás, a valóságban a központban már tudják, ki lesz a jelölt. 

Hozzátette: ez nem politikai kultúra, hanem politikai ellenkultúra, amely Magyar Péter diktatórikus hajlamát bizonyítja. 

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt mondta, az elmúlt hónapok folyamatos kudarcaiból eleve egy rossz hangulatú közösség kezdett bele ebbe a valójában egyáltalán nem demokratikus, felülről irányított procedúrába. 

 

Feszültség a Tisza Pártban

A Tisza-szigetekben már eddig is nagy volt a feszültség, hiszen azokba többféle elképzeléssel, múlttal érkeztek az emberek. Hozzátette: a Tisza-szigetekben kétségkívül vannak korábban nem politizáló lelkes aktivisták, korábbi balos kampányokat segítő szimpatizánsok, de volt MSZP-s, SZDSZ-es kormányzati vagy önkormányzati háttéremberek, balos helyi vállalkozók, nyerészkedésben bízó figurák is. 

Közöttük az éles helyzetben, egy ilyen jelöltversengés során gyorsan kitörhet az ellenségeskedés, főleg úgy, hogy a képviselőjelöltségre aspiráló, végül a jelöltjelölti státusba sem kerülő tagok már most nagyon csalódottak.

  – Nekik már dereng, hogy hiába áldozták a Tiszára a szabadidejüket, a pénzüket, az energiájukat, átverték őket. És még csak ezután jön majd a második csalódási kör, amikor a három jelöltjelöltből kettő rájön, hogy a pártvezetés csak biodíszletként használta, és kiesik a versenyből.

 A Gyurcsány Ferenc vezette DK 2022-ben még éppen azért szállt ki a kampányolásból, mert nem Dobrev Klára lett a közös balos miniszterelnök-jelölt. Most kicsiben, a választókerületekben indulhat ugyanez

– részletezte az elemző.

Prindroch Tamás úgy véli, a baloldal manipulációs közvélemény-kutatásai nagy hatást gyakoroltak a Tisza-szigetekre, sokan azonban most jönnek rá, hogy a kormány hatékonyan politizál, tömegek állnak mögötte,  a választókerületekben tapasztalt politikusok indulnak velük szemben, és lassan beindítják a kampánygépezetüket is. A szakértő azt is mondta, a baloldalon eleve nincs olyan kötelék, mint ahogy például a jobboldaliakat az Isten, haza, család elve összeköti. – A Tiszát viszont csupán az „Orbán, takarodj!” jelszó tartja össze, most is látjuk, hogy csak ideig-óráig. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: FERENC ISZA/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.