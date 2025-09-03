Magyar Péter miatt oszlott fel a négy újbudai Tisza-sziget

A pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget – mondta el a lapunknak egy, a Tisza Párt és a Tisza-szigetek működését igen jól ismerő személy. Az illető állítása szerint a szóban forgó újbudai Tisza-szigetek egyik vezetője tárgyalt Magyar Péterrel néhány hónappal a szigetek megszűnése előtt.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A tárgyalások témája pedig az egyik budai egyéni választókerületben való indulása volt.

Az aktivista ugyanis a Tisza Párt színeiben, egyéni képviselőjelöltként el akart indulni a választásokon.

Meg is egyeztek Magyar Péterrel az egyik körzetben, viszont Magyar nemrég közölte, nem fogja támogatni a Tisza-szigetek vezetőjének indulását, és innen indult az egész balhé, aminek a vége a szigetek feloszlatása lett

– mondta el lapunknak a nevét felfedni nem kívánó forrás. Kiemelte, a Tisza Pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyességeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel.