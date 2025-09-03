Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Magyar PéterUkrajnaTelexHarcosok órája

Kocsis Máté újabb érdekességet osztott meg Magyar Péterről: 25 éve ismerem, ő most fél

Tölgyessy Péter friss helyzetelemzéséről, a kötcsei polgári piknikről, és Magyar Péterrel való 25 éves ismertségéről is beszélt a Harcosok órája szerda reggeli adásában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy Magyar Péter mindig is a másik politikai oldalhoz tartozott, ahogyan az egész családja is, korábban plusz egy főként tűrték meg például Kötcsén is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 9:03
Forrás: YouTube (Képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője követte Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont vezetőjét Harcosok órája mai adásában. A blokk központi témája a Tisza Párt adóemelési terve (többkulcsos szja) és a körülötte zajló kommunikáció. Az Index által „egy hete és egy napja” megírt ügy óta a Tisza és baloldali portálok (Telex, 444, HVG, RTL, 24.hu) tagadnak és terelnek. A vita kulcsszereplője Tarr Zoltán, tiszás alelnök, kiszivárgott beismerése mellett a párt több lényeges ügyet (pl. Ukrajna, LMBTQ, EU-viszony, migráció, rezsi) tudatosan titkol a voksolásig; ezt erősíti, hogy egy másik tiszás Etyeken konkrétan az Ukrajna- és LMBTQ-témák kerüléséről beszélt.

Magyar Péter következetesen hárít (AI, hamisítás, „összevágott” felvétel), miközben a Tarr-videó kapcsán is ellentmondásosan nyilatkozott. 

A „tagadd a nyilvánvalót” panel a Tisza belső, leglojálisabb magjánál működik, akik hosszú hónapokig ugyanazt a narratívát ismétlik. 

A liberális sajtó „kidumálja” Tarr mondatait, relativizálják a „választás után bármit lehet” értelmezést, ahelyett, hogy rákérdeznének: mi az a „számtalan dolog”, amiről nem beszélnek a választásokig.

A Tisza szakértői köre Dálnoki Áron, „Zita néni” (Petsching Mária Zita, Kéri László felesége) szerint a progresszív adózás mellett az áfacsökkentés csak más adók emelésével finanszírozható. A baloldal szerint „igazságosabb” a magasabb jövedelmeket aránytalanul nagyobb kulccsal terhelni. A Tisza Párt nem elszólta magát, hanem következetesen ezt vallja, csak nem vállalja nyíltan a választások előtt Kocsis Máté szerint. 

Tölgyessy Péter friss nyilatkozatában a Tiszát „minden korábbinál felkészületlenebb és alakulattalanabb” pártnak írja le; kormányra kerülésük súlyos kockázat, ezért a „majd a választás után beszélünk róla” logika veszélyes. Kocsis Máté kiemelte: a 15 éve ellenzékben lévő baloldal mindent alárendel a hatalomszerzésnek, ami egy bizonytalan nemzetközi környezetben különösen kockázatos „emberkísérlet”.

Emellett már csak hab a tortán, hogy a korábban SZDSZ-es hátterérű Magyar Péter, úgy tűnik, elfelejtette korábbi nyilatkozatait, amelyben liberális szimpátiájáról beszélt, manapság folyamatosan jobboldalinak sorolja be magát is és családját is. 

Szerintem ő most fél – közölte Kocsis Máté Magyar Péter elmúlt hetekben mutatott viselkedése kapcsán. 

Hozzátette: 25 éve ismeri már Magyar Pétert, és mindig is SZDSZ-es volt ő is és a családja is, oda húztak, oda kötődtek. 

Magyar Péter a baloldali sajtó szerint nem hazudik, csak pontosítja a tévedéseit

Még a „baloldali” közvélemény-kutatók sem beszélnek már hatalmas Tisza-előnyről, legfeljebb kisebb előnyről, ezért nem valószínű, hogy a Tisza számára összejönne a választási győzelem. Ennek következményeként nem védi majd tovább Magyar Pétert Manfred Weber és az EP-mentelmi jog, és elszámoltatás jöhet korábbi ügyeiről (Diákhitel Központ korrupt szerződései, bennfentes kereskedés gyanúja). Magyar Péter mindent egy lapra tesz fel és idegesen reagál minden, róla szóló könyvre, mert retteg, mit mondhat még volt felesége, barátai, volt munkatársai.

A Tisza Párt elnöke hamisan állította, hogy a miniszterelnök honvédségi repülővel ment nyaralni, majd miután ezt cáfolta a kormány, Magyar Péter hirtelen visszakozott és magángépet kezdett emlegeti. A 24.hu-n Spirk József cikkében mentegette Magyar Péter tévedését azzal, hogy pontosításnak nevezi azt, ami egy lebukás utáni gyenge korrekciós kísérlet, emellett a kettős mércét is jól mutatja a kormánypárti–ellenzéki szereplők sajtóbeli megítélésében.

A másik fő szál a kötcsei találkozó (szeptember 7.) és a Tisza által ugyanarra az időpontra hirdetett Tisza-gyűlés volt, ami nem más, mint tudatos provokáció. A Tisza témát akar váltani az adóemelési vitáról, ezért nagyobb balhét keres. A rendőrség majd szeparálja a feleket, mivel a kötcsei esemény mindig is zártkörű, polgári találkozó volt. Mivel a Tisza elvesztette a nyarat, témátlan, és kulcsemberek sorra kiestek vagy viták kereszttüzébe kerültek, számítani lehet arra, hogy új arcokat mutatnak be, Magyar Péter ígéretei szerint ezt most hétvégén, Kötcsén, párhuzamosan a Fidesz rendezvényével teszik majd meg.

Korábban plusz egy főként, Varga Judit társaságában Magyar Péter is jelen volt már Kötcsén, lelkesen tapsolt, és akkor még elfogadó volt a polgári kormányzással kapcsolatban, „amikor megkapta a 7-8 milliós fizetését az öt állami cégből, ahová be sem járt, akkor még jó volt neki minden”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu