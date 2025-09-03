Kocsis Máté újabb érdekességet osztott meg Magyar Péterről: 25 éve ismerem, ő most fél

A Tisza szakértői köre Dálnoki Áron, „Zita néni” (Petsching Mária Zita, Kéri László felesége) szerint a progresszív adózás mellett az áfacsökkentés csak más adók emelésével finanszírozható. A baloldal szerint „igazságosabb” a magasabb jövedelmeket aránytalanul nagyobb kulccsal terhelni. A Tisza Párt nem elszólta magát, hanem következetesen ezt vallja, csak nem vállalja nyíltan a választások előtt Kocsis Máté szerint.

Tölgyessy Péter friss nyilatkozatában a Tiszát „minden korábbinál felkészületlenebb és alakulattalanabb” pártnak írja le; kormányra kerülésük súlyos kockázat, ezért a „majd a választás után beszélünk róla” logika veszélyes. Kocsis Máté kiemelte: a 15 éve ellenzékben lévő baloldal mindent alárendel a hatalomszerzésnek, ami egy bizonytalan nemzetközi környezetben különösen kockázatos „emberkísérlet”.

Emellett már csak hab a tortán, hogy a korábban SZDSZ-es hátterérű Magyar Péter, úgy tűnik, elfelejtette korábbi nyilatkozatait, amelyben liberális szimpátiájáról beszélt, manapság folyamatosan jobboldalinak sorolja be magát is és családját is.

Szerintem ő most fél – közölte Kocsis Máté Magyar Péter elmúlt hetekben mutatott viselkedése kapcsán.

Hozzátette: 25 éve ismeri már Magyar Pétert, és mindig is SZDSZ-es volt ő is és a családja is, oda húztak, oda kötődtek.