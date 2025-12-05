Durva jelenetek az égen: Zelenszkij gépe ellen indult támadás

Egy megdöbbentő incidens rázta meg az európai biztonsági szakembereket: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos repülőgépét négy nagy méretű, katonai típusú drón támadta meg, miközben a gép éppen leszállásra készült a dublini repülőtéren. Az ír hatóságok szerint ez nem csupán egy elszigetelt provokáció, hanem egy nyílt hibrid támadás jele, amely tovább élezi a kontinens felett gomolygó feszültséget, írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij és felesége (Fotó: AFP)

Zelenszkij elnök a célkeresztben

A The Journal ír hírportál megbízható forrásai szerint az esemény akkor történt, amikor Zelenszkij gépe megközelítette Dublint. Négy, láthatóan katonai jellegű drón, amelyek mérete és felszereltsége alapján nem hobbi- vagy kereskedelmi eszközök voltak, hirtelen felbukkantak a radarokon. A gépek az írországi főváros északkeleti részéről szálltak fel, és egyenesen az elnök repülési útvonala felé tartottak, durván megsértve a légtér tilalmi zónáját.