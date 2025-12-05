Rendkívüli

Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

Volodimir Zelenszkijdrónradar

Durva jelenetek az égen: Zelenszkij gépe ellen indult támadás

Négy nagy méretű, katonai drón üldözte Volodimir Zelenszkij elnök repülőgépét percekkel a dublini leszállás előtt: a tiltott légtérbe behatoló gépek nyílt hibrid támadást hajtottak végre, az ír haditengerészet tehetetlenül nézte végig a vadászatot. Zelenszkij gépéhez vészesen közeledtek a drónok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 7:05
Volodimir Zelenszkij és felesége Írországba érkeztek (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és felesége Írországba érkeztek (Fotó: AFP)
Egy megdöbbentő incidens rázta meg az európai biztonsági szakembereket: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos repülőgépét négy nagy méretű, katonai típusú drón támadta meg, miközben a gép éppen leszállásra készült a dublini repülőtéren. Az ír hatóságok szerint ez nem csupán egy elszigetelt provokáció, hanem egy nyílt hibrid támadás jele, amely tovább élezi a kontinens felett gomolygó feszültséget, írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij és felesége (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és felesége (Fotó: AFP)

Zelenszkij elnök a célkeresztben

A The Journal ír hírportál megbízható forrásai szerint az esemény akkor történt, amikor Zelenszkij gépe megközelítette Dublint. Négy, láthatóan katonai jellegű drón, amelyek mérete és felszereltsége alapján nem hobbi- vagy kereskedelmi eszközök voltak, hirtelen felbukkantak a radarokon. A gépek az írországi főváros északkeleti részéről szálltak fel, és egyenesen az elnök repülési útvonala felé tartottak, durván megsértve a légtér tilalmi zónáját.

Az ír rendőrség azonnal vizsgálatot indított, ám egyelőre sötétben tapogatóznak: sem a drónok pontos indulási pontját, sem irányítóikat nem sikerült azonosítani. 

A hatóságok két fő hipotézist mérlegelnek: a gépek szárazföldi indítóállásról emelkedhettek fel, esetleg egy civil területen álcázva, vagy – ami aggasztóbb – egy radarok által nehezen észlelhető hajóról, például az Atlanti-óceán part menti vizeiről. 

Az Ír Repülésügyi Hatóság (IAA) éppen az elnök látogatása alkalmából léptetett életbe egy átfogó dróntilalmat Dublin felett és környékén, hogy minimalizálja a kockázatokat. Ennek ellenére a drónok sikeresen behatoltak a zónába, ami kérdéseket vet fel a védelmi rendszerek hatékonyságával kapcsolatban.

Célpontváltás: A haditengerészeti hajó került a keresztvonalba

A drónok nem érték el elsődleges céljukat. A gépek állítólag „elszalasztották" Zelenszkij Airbusának megközelítését, és ehelyett a közelben cirkáló ír haditengerészeti hajóra, az LÉ William Butler Yeats-re összpontosítottak. A hajó fedélzetén rendelkezésre álló elektronikai zavaróberendezések azonban nem bizonyultak elégségesnek a drónok hatástalanítására. 

Hibrid háború Európában: Oroszország árnyéka?

Az ír biztonsági szolgálatok egyöntetűen „hibrid támadásnak" minősítik az esetet, amely messze túlmutat egy ártatlan incidenstől. Ez már a drónháború európai frontjának egyik legveszélyesebb epizódja. Európa-szerte hetek óta riadóztatásban élnek a hatóságok, miután hónapokon át figyelmeztettek a drónok általi szabotázsakciókra. Ezek a támadások nemcsak utazásokat zavarnak meg, hanem teljes repülőtereket kényszerítenek ideiglenes lezárásra, gazdasági károkat okozva és pánikot szítva a közvéleményben.

Az elmúlt hetekben Németországban, Dániában és Belgiumban hasonló drónbetörések vezettek légtérlezárásokhoz, amelyek órákig vagy akár napokig tartottak. A nyugati országok egyértelműen Oroszországnak tulajdonítják ezeket az akciókat. Moszkva állítólag hibrid hadviseléssel próbálja aláásni Ukrajna melletti európai támogatást: a drónok bevetése megijesztő, de nehezen bizonyítható, így teszteli a reakcióidőt és a politikai elkötelezettséget.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és felesége Írországba érkeztek (Fotó: AFP)

Fontos híreink

idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

