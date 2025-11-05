Újabb rejtélyes drónok miatt állt le a légiforgalom

Kedden este rövid időre lezárták a müncheni repülőtér egyik kifutópályáját feltételezett drónészlelés miatt. Hasonló helyzet állt elő Brüsszelben is, ahol szintén le kellett zárni a repteret, miután drónokat észleltek – írja a Tagesschau.

Drónok miatt állt több reptér forgalma is. Fotó: AFP

A müncheni eset kapcsán a rendőrség szóvivője szerint egy pilóta jelentette, hogy drónt látott leszállás közben. A hatósági vizsgálat nem tudta megerősíteni a drón jelenlétét – közölte a szóvivő. A kifutópályát késő este újranyitották.

Brüsszelben szintén le kellett zárni repteret, miután a NATO által használt Kleine-Brogel belga katonai bázisról is ismét drónokat jelentettek.

A drónról nem sokkal este 8 óra előtt érkezett jelentés a főváros északkeleti részén található repülőtér területe felett. A légi forgalmat ezt követően felfüggesztették.