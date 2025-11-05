BrüsszelkémdrónokMünchen

Újabb rejtélyes drónok miatt állt le a légiforgalom

München és Brüsszel repterét is le kellett zárni. A két légikikötő forgalmát ugyanis drónok zavarták meg, amelyek észleléséről egyre több jelentés érkezik egész Európában.

2025. 11. 05.
Fotó: MICHAELA STACHE Forrás: AFP
Kedden este rövid időre lezárták a müncheni repülőtér egyik kifutópályáját feltételezett drónészlelés miatt. Hasonló helyzet állt elő Brüsszelben is, ahol szintén le kellett zárni a repteret, miután drónokat észleltek – írja a Tagesschau.  

Drónok miatt állt több reptér forgalma is
Drónok miatt állt több reptér forgalma is. Fotó: AFP

A müncheni eset kapcsán a rendőrség szóvivője szerint egy pilóta jelentette, hogy drónt látott leszállás közben. A hatósági vizsgálat nem tudta megerősíteni a drón jelenlétét – közölte a szóvivő. A kifutópályát késő este újranyitották.

Brüsszelben szintén le kellett zárni repteret, miután a NATO által használt Kleine-Brogel belga katonai bázisról is ismét drónokat jelentettek. 

A drónról nem sokkal este 8 óra előtt érkezett jelentés a főváros északkeleti részén található repülőtér területe felett. A légi forgalmat ezt követően felfüggesztették.

A belga hírügynökség Steven Mathei polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy a lakosok hat drónt jelentettek a repülőtér közelében. A rendőrség két drón jelenlétét erősítette meg, azonban a részleteket még nem tisztázták a hatóságok. 

A brüsszeli repülőtéren este kilenc óra után indult meg újra a forgalom. 

A múlt hétvégén többször is láttak drónokat Kleine-Brogel felett. A katonai bázis októberben a NATO éves nukleáris fegyvervédelmi gyakorlatának része volt. 

A belga hatóságok habár észlelték a drónokat, végül úgy döntöttek, nem lövik le azokat. 

Ezt azzal indokolták, hogy az esetlegesen lezuhanó törmelék akár személyi sérülést is okozhat a sűrűn lakott területen. 

 

