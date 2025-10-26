Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret

Az NCMC tájékoztatása szerint a légi forgalmat vasárnap hajnali 2 óráig leállítják a vilniusi repülőtéren. Októberben ez már a negyedik ilyen jellegű incidens. Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.
Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. A kormányfő egyben ideiglenesen lezáratta a még működő két határátkelőt Belarusz felé, amelyeket szombat délben nyitottak meg újra.