Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret

Az NCMC tájékoztatása szerint a légi forgalmat vasárnap hajnali 2 óráig leállítják a vilniusi repülőtéren. Októberben ez már a negyedik ilyen jellegű incidens. Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.

A vilniusi repülőtér (Fotó: Vilnius Airport)