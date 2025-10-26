FehéroroszországVilniusNCMClezárásrepülőtér

Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret

Megint le kellett zárni a vilniusi repülőteret a szomszédos Belarusz felől érkező meteorológiai léggömbök miatt – közölte szombat este a litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC).

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 4:00
Vilniusi repülőtér Fotó: Vilnius Airport
Az NCMC tájékoztatása szerint a légi forgalmat vasárnap hajnali 2 óráig leállítják a vilniusi repülőtéren. Októberben ez már a negyedik ilyen jellegű incidens. Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.

Vilnius repülőtér
A vilniusi repülőtér (Fotó: Vilnius Airport)

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. A kormányfő egyben ideiglenesen lezáratta a még működő két határátkelőt Belarusz felé, amelyeket szombat délben nyitottak meg újra.

 

Az elmúlt hetekben az európai légi forgalmat több alkalommal is megzavarták drónok és más légtérsértések, a balti államokon kívül egyebek mellett München és Koppenhága repülőterén is felfüggesztették a forgalmat.

Borítókép: A vilniusi repülőtér (Fotó: Vilnius Airport)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

