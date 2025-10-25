Donald TuskpártalapításOroszországLengyelországPiSpolgári koalícióJaroslaw Kaczynski

Tusk bejelentése sokkolta Varsót

A lengyel kormánykoalíció három pártja hivatalosan is egyesül: új pártjuk a Polgári Koalíció nevet viseli. A bejelentést a szombati nagygyűlésen tette meg a miniszterelnök, Donald Tusk, aki beszédében arra mutatott rá, hogy a kormány jó eredményeit olyan belső és külső faktorok veszélyeztetik, amelyek Oroszországnál nagyobb fenyegetést látnak Németországban vagy Hollandiában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 20:22
Tusk bejelentése az új pártról sokkolta Varsót Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Polgári Koalíció néven párttá egyesül a lengyel kormányfrakció három tömörülése – jelentették be szombati varsói nagygyűlésükön. Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform (PO), valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevű két kisebb párt összeolvadásából jön létre.

Donald Tusk a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédben a kormány sikereiről beszélt
Donald Tusk a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédben a kormány sikereiről beszélt (Fotó: AFP)

Donald Tusk a kormány sikereiről beszélt

Donald Tusk a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédében a kormány sikereiről szólt, és kijelentette: 

Az eddigi jó eredményeket azok veszélyeztetik, akik Németországban vagy Hollandiában nagyobb fenyegetést látnak, mint Oroszországban.

A kormányfő ezzel arra a beszédre célzott, amelyet előző nap Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt elnöke mondott a Jog és Igazságosság (PiS) kongresszusán. Kaczynski fontosnak nevezte a lengyel–amerikai együttműködést és az Amerika-központú geopolitikai modellt, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államok nem veszélyezteti Lengyelország szuverenitását, míg Németország, Franciaország és az „európai bürokrácia” igen.

Tusk úgy ítélte meg, hogy a PiS számára Európa, az Európai Unió, Németország és Franciaország a fő ellenség. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Kaczynski pártja számára „a legnagyobb problémát a (lengyelek) szabadsága jelenti” – fogalmazott a kormányfő. Kaczynski az X-en azt írta: a PiS a szombaton záruló kétnapos programkonferenciáján a lengyelek életkörülményeinek javításáról tanácskozik, míg a PO „nevet változtat, hogy propagandaszempontból javítson a közkedveltségi felmérésekben elért eredményein”.

A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart. Ennek időpontját nem jelentették be.

 

Polgári Koalíció (KO) néven 2018-ban már létrejött egy választási szövetség a PO-val az élén, 2019 óta pedig a PO vezette parlamenti frakció is ilyen néven szerepel. A frakciónak a Zöldek is tagja, amely azonban bejelentette: nem lesz része az új pártnak, mindazonáltal továbbra is együttműködik vele a parlamentben. A lengyel kormánykoalíciónak a KO mellett két kisebb partner, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 párt is része.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu