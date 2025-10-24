Jaroslaw KaczynskiTrumpJog és Igazságosság (PiS)

Jaroslaw Kaczynski: Érdemes elindulni a Pax Americana új változata, a „fegyverkező demokrácia” irányába

Donald Trump amerikai elnök javaslata alapján nemzetközi viszonylatban érdemes elindulni „a Pax Americana új változata, a fegyverkező demokrácia” irányába – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a legfőbb lengyel ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak (PiS) az elnöke pénteken a párt programkongresszusán. Kaczynski szerint két opció áll Lengyelország előtt.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 24. 20:40
Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sziléziai Katowicében pénteken megkezdődött kétnapos konferenciát megnyitó beszédben Kaczynski a biztonságot, a társadalom- és a gazdaságpolitikát nevezte meg a PiS által kidolgozandó program kulcstémáinak a következő lengyelországi parlamenti választások előtt.

Kaczynski Trump javaslatára építene
Kaczynski Trump javaslatára építene (Fotó: AFP)

A programot a globális politikai események figyelembe vételével kell kidolgozni, tekintettel egyebek mellett az Európában és az Egyesült Államokban zajló folyamatokra – tette hozzá Kaczynski.

Ebben az összefüggésben leszögezte: Lengyelország előtt jelenleg két lehetőség van, az egyik „német–brüsszeli opciónak” nevezhető. Ebben a változatban a második világháború után elindult folyamatok „Németország nagy győzelmébe” és egy „új birodalom” létrejöttébe torkollnának.

A másik lehetőséget Donald Trump amerikai elnök mutatta be az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán, de „nem fejtette ki pontosan” – mondta Kaczynski. E javaslat a demokratikus államszervezésnek egy globális módjára vonatkozik a PiS elnöke szerint. Úgynevezett „fegyverkező demokráciákról” lenne szó, amelyek GDP-jük legalább öt százalékát költenék védelemre – magyarázta a PiS elnöke. Hozzátette: ez egy olyan javaslat, amely „a Pax Americana egy újabb, tágabb tervezete”.

A Pax Americana a nyugati félteke, majd később az egész világ második világháború utáni tartós békéjének amerikai koncepciója, amely szerint az Egyesült Államoknak mint a világ vezető hatalmának főszerepet kell játszania ennek fenntartásában.

Kaczynski feltette a kérdést, hogy mi az, amit az amerikaiak „nem akarnak elvenni” a lengyelektől, bár Washington szerinte is „néha nehéz partnernek bizonyul”. „Nem akarják elvenni tőlünk az államunkat”, miközben Németország, Franciaország és az „európai bürokrácia” éppen erre törekszik – válaszolta meg saját kérdését a PiS elnöke.

Hangsúlyozta: a „fegyverkező demokrácia” koncepciója nem az Európai Unió felszámolására törekszik, hanem egy olyan „határozott reformról” van szó, amelynek hatására a tagállamok „visszanyernék szuverenitásukat”.

Ezt a koncepciót érdemes megvitatni és bemutatni a globális fórumokon, és mindenekelőtt érdemes megkísérelni az ebbe az irányba történő elmozdulást

 – mondta Kaczynski.

Lengyelországban négyévente tartanak parlamenti választásokat. A legutóbbira 2023 októberében került sor, akkor a Polgári Platform (PO) párt vezette koalíció került hatalomra. A katowicei programkongresszus megszervezésének egyik oka a PiS politikusai szerint, hogy a párt időben fel tudjon készülni egy esetleges előre hozott parlamenti választásra.

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.