Jaroslaw Kaczynski: Érdemes elindulni a Pax Americana új változata, a „fegyverkező demokrácia” irányába

A sziléziai Katowicében pénteken megkezdődött kétnapos konferenciát megnyitó beszédben Kaczynski a biztonságot, a társadalom- és a gazdaságpolitikát nevezte meg a PiS által kidolgozandó program kulcstémáinak a következő lengyelországi parlamenti választások előtt.

Kaczynski Trump javaslatára építene (Fotó: AFP)

A programot a globális politikai események figyelembe vételével kell kidolgozni, tekintettel egyebek mellett az Európában és az Egyesült Államokban zajló folyamatokra – tette hozzá Kaczynski.

Ebben az összefüggésben leszögezte: Lengyelország előtt jelenleg két lehetőség van, az egyik „német–brüsszeli opciónak” nevezhető. Ebben a változatban a második világháború után elindult folyamatok „Németország nagy győzelmébe” és egy „új birodalom” létrejöttébe torkollnának.

A másik lehetőséget Donald Trump amerikai elnök mutatta be az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán, de „nem fejtette ki pontosan” – mondta Kaczynski. E javaslat a demokratikus államszervezésnek egy globális módjára vonatkozik a PiS elnöke szerint. Úgynevezett „fegyverkező demokráciákról” lenne szó, amelyek GDP-jük legalább öt százalékát költenék védelemre – magyarázta a PiS elnöke. Hozzátette: ez egy olyan javaslat, amely „a Pax Americana egy újabb, tágabb tervezete”.

A Pax Americana a nyugati félteke, majd később az egész világ második világháború utáni tartós békéjének amerikai koncepciója, amely szerint az Egyesült Államoknak mint a világ vezető hatalmának főszerepet kell játszania ennek fenntartásában.

Kaczynski feltette a kérdést, hogy mi az, amit az amerikaiak „nem akarnak elvenni” a lengyelektől, bár Washington szerinte is „néha nehéz partnernek bizonyul”. „Nem akarják elvenni tőlünk az államunkat”, miközben Németország, Franciaország és az „európai bürokrácia” éppen erre törekszik – válaszolta meg saját kérdését a PiS elnöke.

Hangsúlyozta: a „fegyverkező demokrácia” koncepciója nem az Európai Unió felszámolására törekszik, hanem egy olyan „határozott reformról” van szó, amelynek hatására a tagállamok „visszanyernék szuverenitásukat”.

Ezt a koncepciót érdemes megvitatni és bemutatni a globális fórumokon, és mindenekelőtt érdemes megkísérelni az ebbe az irányba történő elmozdulást

– mondta Kaczynski.