Lengyelország nemet mond a brüsszeli migránspaktumra

A tüntetésen beszédet mondott Jaroslaw Kaczynski és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő is.

A tüntetésen beszédet mondott Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő is. Fotó: AFP

Morawiecki a beszédében felidézte: a PiS vezette kormányok idején (2015–2023) Lengyelország koalíciót épített Magyarországgal és Csehországgal a migránsok uniós szétosztása ellen.

Végig akadályoztuk az illegális bevándorlást

– jelentette ki Morawiecki, emlékeztetve arra, hogy az új uniós migrációs csomag elfogadására a lengyelországi kormányváltás után, 2023 decemberében került sor.

✊The Polish opposition is holding a major anti-immigrant #protest.



Several thousand people gathered at #CastleSquare in central #Warsaw, primarily supporters of the opposition Law and Justice (PiS) party led by its leader Jarosław Kaczyński, RIA Novosti reports.



Meanwhile,… pic.twitter.com/SIZAtdIgp7 — News.Az (@news_az) October 11, 2025

Morawiecki azzal vádolta Donald Tusk jelenlegi kormányfőt, hogy támogatja Németországot a bevándorlók lengyelországi exportjában. Felidézte: Karol Nawrocki, az ellenzéki jelöltként megválasztott lengyel elnök október 7-én az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben aláhúzta: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe.

Néhány nap elmúltával az Európai Unió kapitulál Karol Nawrocki előtt

– utalt Morawiecki az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió értesüléseire, miszerint Lengyelországnak nem kell részt vennie a migránsok uniós szétosztásában a jövő júniusban érvénybe lépő uniós migrációs és menekültügyi paktum keretében.

Az RMF FM információira reagálva szombaton Donald Tusk az X-en azt írta: korábbi ígéretének megfelelően Lengyelországban nem lesz migránsok áttelepítése. „Valóban nem lesz! El van intézve” – tette hozzá a kormányfő. Az Európai Bizottság bejelentések szerint szerdáig ismerteti a migrációs paktumból eredő tagállami kötelezettségeket. Jaroslaw Kaczynski a tüntetésen felszólította a lengyeleket, hogy a migráció témájában ne dőljenek be Tusk szavainak, mivel a miniszterelnök e téren a jelenlegi kormány újraválasztását célzó, az unió támogatását élvező régi játszmát folytatja.

A lengyel elnök ellenáll Brüsszelnek

„Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe, az Európai Bizottság vegye figyelembe ezt a tényt” – írta Karol Nawrocki lengyel elnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben. A lengyel elnök ebben hangsúlyozta:

Az illegális bevándorlás ügyében nem a migránsok közép- és kelet-európai országokba történő kényszerű átirányítása jelenti a megoldást.

Fontosnak nevezte a migrációt kiváltó okok kezelését, és az európai országok közös feladatául jelölte meg a határok védelmét és az embercsempészek elleni harcot.

Az elnök aláhúzta: politikai nézeteiktől függetlenül a lengyelek túlnyomó többsége ellenzi a migránsok kötelező áthelyezését.

Felidézte: a megválasztását megelőző kampányban megígérte, hogy nem egyezik bele az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásába Lengyelországban. Nawrocki egyúttal készségét fejezte ki a határvédelem, az információcsere terén folytatott európai együttműködésre, valamint arra is, hogy Varsó technikailag támogassa a migrációs nyomásnak leginkább kitett uniós tagállamokat.