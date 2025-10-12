Lengyelországmigrációtüntetés

Lengyelország nemet mond a brüsszeli migránspaktumra

Varsóban a fő lengyel ellenzéki erő, a jobboldali Jog és Igazságosság kezdeményezésére tüntetést tartottak az uniós migrációs és menekültügyi paktum és a Mercosur-megállapodás ellen. Az esős idő ellenére tízezrek gyűltek össze a varsói vár előtti téren, ami bizonyítja: a lengyelek nem kérnek Brüsszel terveiből. A héten Karol Nawrocki lengyel elnök levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez is, amelyben kijelentette, Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 12:23
Tízezrek tüntettek Lengyelországban Brüsszel tervei ellen Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tüntetésen beszédet mondott Jaroslaw Kaczynski és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő is. 

Mateusz Morawiecki speaks during a demonstration 'Stop Illegal Migration, No To Mercosur' in Warsaw, Poland, on October 11, 2025. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto) (Photo by Marek Antoni Iwa?czuk / NurPhoto via AFP)
A tüntetésen beszédet mondott Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő is. Fotó: AFP

Morawiecki a beszédében felidézte: a PiS vezette kormányok idején (2015–2023) Lengyelország koalíciót épített Magyarországgal és Csehországgal a migránsok uniós szétosztása ellen. 

Végig akadályoztuk az illegális bevándorlást

 – jelentette ki Morawiecki, emlékeztetve arra, hogy az új uniós migrációs csomag elfogadására a lengyelországi kormányváltás után, 2023 decemberében került sor.  

Morawiecki azzal vádolta Donald Tusk jelenlegi kormányfőt, hogy támogatja Németországot a bevándorlók lengyelországi exportjában. Felidézte: Karol Nawrocki, az ellenzéki jelöltként megválasztott lengyel elnök október 7-én az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben aláhúzta: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe. 

Néhány nap elmúltával az Európai Unió kapitulál Karol Nawrocki előtt

– utalt Morawiecki az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió értesüléseire, miszerint Lengyelországnak nem kell részt vennie a migránsok uniós szétosztásában a jövő júniusban érvénybe lépő uniós migrációs és menekültügyi paktum keretében. 

Az RMF FM információira reagálva szombaton Donald Tusk az X-en azt írta: korábbi ígéretének megfelelően Lengyelországban nem lesz migránsok áttelepítése. „Valóban nem lesz! El van intézve” – tette hozzá a kormányfő. Az Európai Bizottság bejelentések szerint szerdáig ismerteti a migrációs paktumból eredő tagállami kötelezettségeket. Jaroslaw Kaczynski a tüntetésen felszólította a lengyeleket, hogy a migráció témájában ne dőljenek be Tusk szavainak, mivel a miniszterelnök e téren a jelenlegi kormány újraválasztását célzó, az unió támogatását élvező régi játszmát folytatja.

 

A lengyel elnök ellenáll Brüsszelnek

„Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe, az Európai Bizottság vegye figyelembe ezt a tényt” – írta Karol Nawrocki lengyel elnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben. A lengyel elnök ebben hangsúlyozta: 

Az illegális bevándorlás ügyében nem a migránsok közép- és kelet-európai országokba történő kényszerű átirányítása jelenti a megoldást.

Fontosnak nevezte a migrációt kiváltó okok kezelését, és az európai országok közös feladatául jelölte meg a határok védelmét és az embercsempészek elleni harcot.

Az elnök aláhúzta: politikai nézeteiktől függetlenül a lengyelek túlnyomó többsége ellenzi a migránsok kötelező áthelyezését. 

Felidézte: a megválasztását megelőző kampányban megígérte, hogy nem egyezik bele az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásába Lengyelországban. Nawrocki egyúttal készségét fejezte ki a határvédelem, az információcsere terén folytatott európai együttműködésre, valamint arra is, hogy Varsó technikailag támogassa a migrációs nyomásnak leginkább kitett uniós tagállamokat.

Nawrocki szavaira Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált. Mint írta: „Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban.” Kiemelte:

Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás.

 

Borítókép: Tízezrek tüntettek Varsóban Brüsszel tervei ellen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.