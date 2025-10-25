A híradás szerint a vonatkozó rendeletet pénteken tették közzé Madagaszkár hivatalos lapjában. Az indoklás szerint Rajoelina 2014 óta rendelkezik francia állampolgársággal is.
Madagaszkár új rezsimje leszámol a múlttal
Madagaszkár új katonai vezetése megvonta az állampolgárságot Andry Rajoelinától, az ország korábbi elnökétől, aki a hetekig tartó tüntetések nyomán menekülni kényszerült. A döntést hivatalosan pénteken tették közzé, és a francia állampolgárság megszerzésével indokolták.
Madagaszkár új rezsimje leszámol a múlttal
A sajtóban idézett rendelet szerint a madagaszkári jog szerint egy másik állampolgárság megszerzésével az érintett automatikusan elveszíti madagaszkári útlevelét.
Ugyanakkor az már a 2023. novemberi elnökválasztás előtt ismert volt, hogy Rajoelina megszerezte a francia állampolgárságot.
Ellenzéki pártok akkoriban követelték a politikus kizárását a választásból, amelyet bojkottáltak is.
A mintegy 30 millió lakosú szigetországban október közepén vette át a hatalmat a hadsereg, miután a három héten át tartó, főként fiatalok által vezetett kormányellenes tüntetések miatt Rajoelina államfő menekülésre kényszerült.
A katonai hatalomátvétel után Michael Randrianirina ezredes október 17-én letette az elnöki esküt. A volt francia gyarmaton több puccs és puccskísérlet is lezajlott 1960-as függetlenné válása óta. 2009-ben Rajoelina is egy katonai puccsot követően került hatalomra.
További Külföld híreink
Borítókép: Madagaszkár új katonai vezetése megvonta az állampolgárságot Andry Rajoelinától (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt
A megbeszélések vasárnap is folytatódnak a konfliktus eszkalálódásának elkerülése érdekében.
Tusk bejelentése sokkolta Varsót
A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart.
Brazil elnök: működésképtelenné vált az ENSZ
Lula tétlenséggel vádolta a szervezetet a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban.
Újabb légicsapások Kijevben – a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült
Eközben magas szintű egyeztetések folynak a háború lezárásáról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt
A megbeszélések vasárnap is folytatódnak a konfliktus eszkalálódásának elkerülése érdekében.
Tusk bejelentése sokkolta Varsót
A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart.
Brazil elnök: működésképtelenné vált az ENSZ
Lula tétlenséggel vádolta a szervezetet a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban.
Újabb légicsapások Kijevben – a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült
Eközben magas szintű egyeztetések folynak a háború lezárásáról.