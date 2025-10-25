Brazil elnök: működésképtelenné vált az ENSZ

„Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek” – mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel. „Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik” – tette hozzá.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök ( Fotó: VINCENT THIAN / POOL)

Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász között.

Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?

– mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében.