Brazil elnök: működésképtelenné vált az ENSZ

Működésképtelennek nevezte az ENSZ-t és más hasonló nemzetközi szervezeteket Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a segítségnyújtás kudarcára hivatkozva a gázai konfliktusban.

2025. 10. 25. 19:25
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök
„Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek” – mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel. „Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik” – tette hozzá.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök
Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász között. 

Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?

– mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében. 

Lula a Délkelet-ázsiai Államok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog. A tervezett megbeszélést Trump is megerősítette. 

Úgy gondolom, találkozunk

– mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One kormányzati repülőgépen. 

A két államfő között Donald Trump januári újraválasztása óta feszült hangulat az utóbbi időben enyhült. Az ENSZ szeptemberi közgyűlése alkalmából létrejött találkozón Trump „kiváló összhangról” beszélt Lulával kapcsolatban. A két 79 éves politikus október elején telefonon beszélt egymással. Trump a beszélgetést „nagyon jónak” minősítette, a brazil elnökség pedig közölte, hogy 30 percig „barátságos hangnemben” diskuráltak egymással.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

