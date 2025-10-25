Európai BizottságMichal WawrykiewiczDeutsch TamásMagyar Péter

A Magyarországot elítélő jelentés felelőse vonult Magyar Péterrel + fotó

„Nocsak, hát ki masírozott Magyar Péter tüntetésén?” – tette fel a kérdést Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Bejegyzésében rámutatott: a Tisza Párt menetén ott volt Michal Wawrykiewicz, a lengyel néppárti politikus, aki az Európai Parlamentben a Magyarországot elítélő jelentéstervezetért felel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 18:42
Michal Wawrykiewicz, Donald Tusk lengyel miniszterelnök pártjának európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP) Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„Nocsak, hát ki masírozott Magyar Péter tüntetésén? Ott volt Michal Wawrykiewicz, a lengyel libsi-néppárti képviselő. Ismerős a neve? Nem véletlenül. Ő az, aki az Európai Parlamentben a Magyarországot elítélő jelentéstervezet néppárti felelőse” – kezdte bejegyzésében Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)

Igen, jól olvasod: az a figura, aki felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja meg a hazánknak járó uniós forrásokat, és szankciókat akar Magyarország ellen! A lengyel Kollár Kinga. És ez az ember, aki a tiszások brüsszeli párttársa, most ott vonult Magyar Péterrel és a Tisza menetével. Vállvetve, mosolyogva, együtt, kéz a kézben

– tette hozzá.

„Wawrykiewicz maga mondta: „A néppárt politikája Ukrajna támogatása, és tudom, hogy a Tisza is ezen az úton jár.” Kell még mondanom valamit, Ildikó? Ennyi” – zárta.

Borítókép: Michal Wawrykiewicz, Donald Tusk lengyel miniszterelnök pártjának európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

