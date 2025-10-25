A Magyarországot elítélő jelentés felelőse vonult Magyar Péterrel + fotó

„Nocsak, hát ki masírozott Magyar Péter tüntetésén? Ott volt Michal Wawrykiewicz, a lengyel libsi-néppárti képviselő. Ismerős a neve? Nem véletlenül. Ő az, aki az Európai Parlamentben a Magyarországot elítélő jelentéstervezet néppárti felelőse” – kezdte bejegyzésében Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Igen, jól olvasod: az a figura, aki felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja meg a hazánknak járó uniós forrásokat, és szankciókat akar Magyarország ellen! A lengyel Kollár Kinga. És ez az ember, aki a tiszások brüsszeli párttársa, most ott vonult Magyar Péterrel és a Tisza menetével. Vállvetve, mosolyogva, együtt, kéz a kézben
– tette hozzá.