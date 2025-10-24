Deutsch Tamás: Aki nemet mond a háborúra, az velünk van

Deutsch Tamás szerint az október 23-i nemzeti ünnepen megtartott Békemenet a békepárti Magyarország mellett és a háborús nyomásgyakorlás ellen állt ki. A rendezvény a patrióta összefogás szimbólumává vált, amely világosan üzeni Brüsszelnek és a nemzetközi háborúpárti erőknek: a magyar emberek nem akarják, hogy országunkat belerángassák az orosz–ukrán konfliktusba.

Az idei Békemenet határozott üzenet volt (Fotó: Vanik Zoltán)