Deutsch Tamás szerint az október 23-i nemzeti ünnepen megtartott Békemenet a békepárti Magyarország mellett és a háborús nyomásgyakorlás ellen állt ki. A rendezvény a patrióta összefogás szimbólumává vált, amely világosan üzeni Brüsszelnek és a nemzetközi háborúpárti erőknek: a magyar emberek nem akarják, hogy országunkat belerángassák az orosz–ukrán konfliktusba.
Deutsch Tamás: Aki nemet mond a háborúra, az velünk van
Rövid, de annál határozottabb üzenettel foglalta össze az október 23-i Békemenet lényegét Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: Aki nemet mond a háborúra, az velünk van.
Deutsch Tamás ezt üzente
Deutsch Tamás közösségi oldalán ennek kapcsán röviden és tömören úgy fogalmazott:
Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Ennyi.
A Fidesz politikusa szerint a háború nem Magyarország háborúja, és a magyar emberek békét, biztonságot és stabilitást akarnak, nem pedig újabb fegyverszállítmányokat és szankciókat.
Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)
