Deutsch Tamás: Aki nemet mond a háborúra, az velünk van

Rövid, de annál határozottabb üzenettel foglalta össze az október 23-i Békemenet lényegét Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: Aki nemet mond a háborúra, az velünk van.

Deutsch Tamás szerint az október 23-i nemzeti ünnepen megtartott Békemenet a békepárti Magyarország mellett és a háborús nyomásgyakorlás ellen állt ki. A rendezvény a patrióta összefogás szimbólumává vált, amely világosan üzeni Brüsszelnek és a nemzetközi háborúpárti erőknek: a magyar emberek nem akarják, hogy országunkat belerángassák az orosz–ukrán konfliktusba.

Deutsch Tamás közösségi oldalán ennek kapcsán röviden és tömören úgy fogalmazott:

Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Ennyi.

A Fidesz politikusa szerint a háború nem Magyarország háborúja, és a magyar emberek békét, biztonságot és stabilitást akarnak, nem pedig újabb fegyverszállítmányokat és szankciókat.

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

