Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Békemenetbeszámolósajtó

Komoly nemzetközi médiafigyelem kísérte a Békemenetet, ezt nem tudták elhallgatni

A nemzetközi sajtó is felfigyelt rá, hogy mennyien jelen voltak az október 23-i megemlékezéseken és a rendezvényen. Az idei Békemenet különösen fontos volt, ezt pedig a világ is jól láthatta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 11:45
Fotó: @Vanik Zoltan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi sajtót is elérték a hírek a páratlan megmozdulásról. A Békemeneten óriási tömeg vonult idén. Ez pedig a világ figyelmét is felkeltette. 

Az idei Békemenet a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette
Az idei Békemenet a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette (Fotó: Vanik Zoltán)

A Budapesten vonuló tömeg képei és a beszámolók több helyen is címlapra kerültek. Az ABC beszámolójában kiemelte a több százezer résztvevőt, valamint azt is, hogy a Békemenet tagjai támogatásukról biztosították Orbán Viktor miniszterelnököt. A portál szerint a rendezvény résztvevőinek fő üzenete az volt, hogy nem szeretnék, ha háborúba kényszerítenék őket. 

A The Times képgalériát közölt a hömpölygő tömegről, valamint kiemelték, hogy az egybegyűltek Orbán Viktor politikáját támogatják.

A The Guardian egyik kiemelt képén a Békemenet látható a Margit hídon. A beszámoló szerint idén több százezren vettek részt a rendezvényen. 

Deutsche Welle beszámolója szerint is több százezer embert mozgatott meg az idei Békemenet, ami kapcsán hangsúlyozták, hogy ez jelzés értékű.

A riport szerint a Békemenet tagjai egyértelmű üzenetet küldtek: nem akarnak meghalni Ukrajnáért. 

Az AP beszámolója is hangsúlyozta a megjelentek óriási számát, valamint azt is, hogy a résztvevők határozottan kiálltak a kormány politikája mellett. A hírügynökség beszámolójában a fő üzenetet is közölte, miszerint a résztvevők nem kérnek a külföldről érkező nyomásgyakorlásból, amely a háborúba sodorná az országot. 

Borítókép: Békemenet (Fotó: Vanik Zoltán)

add-square Békemenet 2025

Magyar Péternek az a baja Tarr Zoltánékkal, hogy nem hazudnak olyan jól + videó

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu