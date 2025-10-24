Komoly nemzetközi médiafigyelem kísérte a Békemenetet, ezt nem tudták elhallgatni

A nemzetközi sajtót is elérték a hírek a páratlan megmozdulásról. A Békemeneten óriási tömeg vonult idén. Ez pedig a világ figyelmét is felkeltette.

Az idei Békemenet a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette (Fotó: Vanik Zoltán)

A Budapesten vonuló tömeg képei és a beszámolók több helyen is címlapra kerültek. Az ABC beszámolójában kiemelte a több százezer résztvevőt, valamint azt is, hogy a Békemenet tagjai támogatásukról biztosították Orbán Viktor miniszterelnököt. A portál szerint a rendezvény résztvevőinek fő üzenete az volt, hogy nem szeretnék, ha háborúba kényszerítenék őket.

A The Times képgalériát közölt a hömpölygő tömegről, valamint kiemelték, hogy az egybegyűltek Orbán Viktor politikáját támogatják.

A The Guardian egyik kiemelt képén a Békemenet látható a Margit hídon. A beszámoló szerint idén több százezren vettek részt a rendezvényen.