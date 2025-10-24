Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

MagyarországBékemenetOrbán Viktor

Orbán Viktor a Békemenetről: Felemelő érzés volt

A Békemenet felemelő hangulata után Brüsszelben folytatta a munkát a miniszterelnök – Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott a több százezres tömegnek, majd arról írt: a béke fuvallatát az uniós csúcson a háború és szankciók rideg valósága váltotta fel, de Magyarország érdekeit sikerült megvédeni.

2025. 10. 24. 7:49
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser
„Hosszú és sűrű nap volt a tegnapi. Felemelő és embert próbáló egyszerre. Először is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a Békemeneten. Felemelő érzés volt ennyi béke- és szabadságszerető magyarral együtt emlékezni történelmünk legbátrabb, ’56-os hőseire. Aztán irány Brüsszel” – írta Facebook-bejegyésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Mint korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor Brüsszelbe ment a Békemenet után egynapos uniós csúcstalálkozóra. A miniszterelnök a csúcs utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba. Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével

A kormányfő most úgy fogalmazott: a béke fuvallata után jött a brüsszeli valóság rideg huzata. 

„Háború, szankciók, éjszakába nyúló vita. Embert próbáló. De a küldetés teljesítve. Magyarország érdekeit megvédtük: az ukránok nem jönnek be, a magyarok pénzét nem viszik ki. Köszönet Robert Ficónak, hogy képviselte Magyarország érdekeit, amíg meg nem érkeztünk. A csúcs véget ért, de a munka folytatódik itt, Brüsszelben” – zárta gondolatait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

