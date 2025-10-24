Se testőrök, se fellökött újságírók a Békemeneten + videó

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti képviselője a közösségi oldalán összefoglaló videóban mutatta be az október 23-i Békemenetet.

A Békemenet résztvevői október 23-án a Szent István körúton. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

– Testőrök száma: nulla. Fellökött újságíró: nulla. Nálunk így megy ez – jegyezte meg a frakcióvezető.

Mint arról beszámoltunk, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szervezésben minden idők legnagyobb Békemenetére került sor az 1956-os forradalom 69. évfordulóján. Az esemény csúcspontja Orbán Viktor ünnepi beszéde volt, ami a Kossuth téren hangzott el, hatalmas tömeg előtt.