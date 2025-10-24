Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Kocsis MátéBékemenettestőr

Se testőrök, se fellökött újságírók a Békemeneten + videó

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hangulatos videóban idézte fel az október 23-i Békemenetet. Minden korábbinál többen vonultak a Parlamenthez, ahol Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 11:18
Kocsis Máté Békemenet Facebook
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti képviselője a közösségi oldalán összefoglaló videóban mutatta be az október 23-i Békemenetet.

Budapest, 2025. október 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A Békemenet résztvevői október 23-án a Szent István körúton. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

– Testőrök száma: nulla. Fellökött újságíró: nulla. Nálunk így megy ez – jegyezte meg a frakcióvezető.

Mint arról beszámoltunk, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szervezésben minden idők legnagyobb Békemenetére került sor az 1956-os forradalom 69. évfordulóján. Az esemény csúcspontja Orbán Viktor ünnepi beszéde volt, ami a Kossuth téren hangzott el, hatalmas tömeg előtt.

1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Békemeneten (Forrás: Facebook)

 

1
2
3
4
5
6
7
8

