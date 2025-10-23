Hatalmas téttel bír a mai Békemenet, Orbán Viktor is mindenkit a részvételre buzdít

– A békemenetek aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több, mint három éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője.

A békemenet résztvevői kiállnak a nemzeti kormány mellett (Fotó: Ladóczki Balázs)

Emlékeztetett, hogy a békemenet alapítói – Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fritz Tamás, Stefka István és Széles Gábor – sohasem titkolták, hogy

a megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely kétségtelenül egy szuverén nemzeti politika és egy szuverén politikus államférfi, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul.

Ifj. Lomnici leszögezte, hogy a békemenet és a mögötte álló több százezer igaz magyar ember hite és elszántsága valóban olyan megkerülhetetlen erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet, illetve annak hazai helytartói sem tudnak megkerülni.

A résztvevő szellemi honvédők számos alkalommal világos üzenetben tudatták Brüsszellel, hogy kiállnak a nemzeti kormány által képviselt nemzeti érdekek mellett, és nem hagyják magukat, ha igazságtalan támadás éri Magyarországot

– tette hozzá.

Még nagyobb a békemenet tétje

A szóvivő szerint túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, szakadékba taszítva ezzel Európát.

Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben

– jegyezte meg a Tisza Párt háborús menete kapcsán ifj. Lomnici.

Úgy véli, hogy most még nagyobb a tét az ukrán csatlakozás elvtelen és szabálytalan erőltetése, a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a tagállami szavazati jog megvonásának lebegtetése, és a nekünk jogosan járó források visszatartása miatt.

Aki ebben a helyzetben a brüsszeli önkény oldalára áll, szemben a nemzeti érdekekkel, legfeljebb névleg képviselheti hazánkat a történelem főutcáján

– szögezte le.