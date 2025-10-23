Hatalmas téttel bír a mai Békemenet, Orbán Viktor is mindenkit a részvételre buzdít

BékemenetOktóber 23Orbán Viktor

Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette kerül sor az október 23-i ünnepen a békemenetre. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF-CÖKA szóvivője lapunknak jelezte, hogy a békemenet olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni. A békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz, a menet tizenegykor indul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

Máté Patrik
2025. 10. 23. 4:57
Fotó: Ladóczki Balázs
– A békemenetek aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több, mint három éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője.

20240601 Budapest Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenet a margitszigeti a nagyréten fotó: Ladóczki Balázs (LB) Origo
A békemenet résztvevői kiállnak a nemzeti kormány mellett (Fotó: Ladóczki Balázs)

Emlékeztetett, hogy a békemenet alapítói – Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fritz Tamás, Stefka István és Széles Gábor – sohasem titkolták, hogy 

a megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely kétségtelenül egy szuverén nemzeti politika és egy szuverén politikus államférfi, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul.

Ifj. Lomnici leszögezte, hogy a békemenet és a mögötte álló több százezer igaz magyar ember hite és elszántsága valóban olyan megkerülhetetlen erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet, illetve annak hazai helytartói sem tudnak megkerülni.

A résztvevő szellemi honvédők számos alkalommal világos üzenetben tudatták Brüsszellel, hogy kiállnak a nemzeti kormány által képviselt nemzeti érdekek mellett, és nem hagyják magukat, ha igazságtalan támadás éri Magyarországot

– tette hozzá.

 

Még nagyobb a békemenet tétje

A szóvivő szerint túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába,  szakadékba taszítva ezzel Európát. 

Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben

– jegyezte meg a Tisza Párt háborús menete kapcsán ifj. Lomnici.

Úgy véli, hogy most még nagyobb a tét az ukrán csatlakozás elvtelen és szabálytalan erőltetése, a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a tagállami szavazati jog megvonásának lebegtetése, és a nekünk jogosan járó források visszatartása miatt. 

Aki ebben a helyzetben a brüsszeli önkény oldalára áll, szemben a nemzeti érdekekkel, legfeljebb névleg képviselheti hazánkat a történelem főutcáján

– szögezte le.

 

Orbán Viktor a garancia

Ifj. Lomnici a békemenet sikerét nemcsak a valóban erőszakmentes hiten nyugvó politikai alapvetésben, valamint a hiteles társadalompolitikai kontextusban látja, hanem a résztvevők nagy számában is.

Orbán Viktor miniszterelnök és a kiemelt legitimációval rendelkező, szuverén magyar kormány a garancia arra is, hogy Magyarország semmi áron nem fogja hagyni magát belerángatni egy olyan háborúba, amely a keleti szomszédságunkban zajlik

– fogalmazott.

A szóvivő kiemelte, hogy a nemzeti kormány arra is garancia, hogy Magyarország megőrzi a nemzetközi jog szerint járó függetlenségét, szuverenitását és önállóságát.

Ifj. Lomnici azt kívánta, hogy a náci és a kommunista háborús agresszorokkal is bátran szembeszálló Márton Áron, Erdély püspökének gondolatai vezéreljék a menet részvevőit idén is: 

Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható!

 

Magyarország a béke szigete

A sorsdöntő október 23-i békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában megosztott bejegyzésében.

Az október 21- békemenet útvonala
Az október 23-i békemenet útvonala (Grafika: Magyar Nemzet)

Jellemző, hogy békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a nagyszámú résztvevő pedig ezidáig mindig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

Borítókép: Orbán Viktor a békemeneten (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

