békemenetOktóber 23Orbán Viktor

Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete – buzdít mindenkit az idei október 23-i békemeneten való részvételre Orbán Viktor miniszterelnök. Immár a tizenegyedik alkalommal rendez békemenetet a szervező CÖF–CÖKA, az utóbbi tíz alkalommal pedig magyarok százezrei vettek részt az eseményen. A mostani lesz a harmadik békemenet az orosz–ukrán háború kitörése óta, ami még fontosabbé teszi a kiállást a kormány békepárti politikája mellett.

Máté Patrik
2025. 10. 22. 5:19
Fotó: Ladóczki Balázs
Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án, ami ismét megerősítheti a kormány politikájának a helyességét. A békemenet gyülekezője 9 órától lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzenek a Kossuth térre.

békemenet
Az október 23-i békemenet útvonala (Grafika: Magyar Nemzet)

Az utóbbi években Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédeiben többször is a nemzetközi folyamatokra és azoknak a Magyarországra gyakorolt hatásairól értekezett.

Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában

– fogalmazott tavaly a miniszterelnök.

 

Hatalmas a békemenet tétje

A békemenetet szervező CÖF–CÖKA sajtótájékoztatóján Bayer Zsolt, lapunk publicistája elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk.

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott.

Békemenet, 20240601 Budapest A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenete Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Mindig rengetegen vesznek részt a békemeneten (Fotó: Mirkó István)

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani.

Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen

– húzta alá.

 

Több százezres tömeg a békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőre még 2012-ben került sor. A mostani a 11. békemenet lesz a sorban.

Az eddigi békemenetek listája:

  • 2012. január 21.
  • 2012. március 15.
  • 2012. október 23.
  • 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
  • 2013. október 23.
  • 2014. március 29.
  • 2018. március 15.
  • 2021. október 23.
  • 2022. március 15.
  • 2024. június 1.

A békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

 

Kiállás a kormány mellett

A 2012 januárjában tartott első meneten mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. Ilyen hatalmas tömeg hazánkban még soha nem demonstrált regnáló kormány mellett. Ezt követően 2014-ig még öt békemenetet tartottak, négyet Budapesten, egyet Gyulán. Minden fővárosi rendezvényen több százezren álltak ki a nemzeti kormányért, és tettek hitet hazánk függetlensége és szuverenitása mellett. A menethez csatlakoztak a határain­kon túl élő magyarok és a kormány iránti szimpátiájukat kifejezni kívánó lengyelek is. 

A 2014-es országgyűlési választások előtt egy héttel szervezett hatodik megmozdulás a szervezők szerint minden idők legnagyobb békemenete volt, és egészen biztosan hozzájárult a Fidesz második kétharmados győzelméhez.

Három héttel a ­2018-as országgyűlési választások előtt megrendezett hetedik békemenet is csaknem négyszázezer embert mozdított meg. Három és fél év kihagyás után 2021-ben ismét útjára indult a békemenet. Az október 23-ra meghirdetett eseményen – több százezer résztvevővel – a tizenöt évvel korábbi, gyurcsányi rendőrterrorra is emlékeztek. 

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor beszédével szoktak zárulni a békemenetek (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

 

A harmadik békemenet a háború árnyékában

A kilencedik békemenetet 2022. március 15-én, két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg. A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra. 

A miniszterelnök beszédében kiemelt szerepe volt az ukrajnai háborúnak.

Amióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, mindig ugyanazt akartuk: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ugyanakkor ez nem maradhat puszta óhaj, mivel a békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez erőre van szükség

– mondta Orbán Viktor  békemenet után.

A legutolsó békemenetre 2024-ben az európai parlamenti választások előtt került sor, amelyet ismét az ukrajnai háború árnyékában rendeztek. Azonban a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán.

A 2022-es békemenethez hasonlóan a tavalyi eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme

– fogalmazott a tavaly júniusi békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor. 

Mit jelezhet előre a békemenet? 

Jellemző, hogy a békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg számú résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

A miniszterelnök kedden a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében tudatta, hogy már készül az ünnepi beszéde fejben már alakul, lassan tollra és papírra veti a gondolatait.

Orbán Viktor ünnepi beszéde a békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

Míg egy másik bejegyzésben a kormányfő jelezte, hogy most mindennél fontosabb a béke melletti kiállás.

Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: 

legyünk ott minél többen.

A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten

– írta egy másik bejegyzésben a kormányfő.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Mirkó István)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

