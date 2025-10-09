Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre – jelentette be Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke.

Hagyományosan Orbán Viktor beszéde zárja a békemeneteket (Forrás: Facebook)

Mint mondta, céljuk, hogy magasba tartsák a békemenet lámpását, ami reményeik szerint egész Európát megvilágítja. Leszögezte, hogy akik velük tartanak, azok bizonyítják, hogy a keresztény és nemzeti értékeket továbbra is megőrzik.

Veszélyes időket élünk

– tette hozzá.

A CÖF–CÖKA elnöke reméli, hogy a patrióták hamarosan győzedelmeskedni fognak és rendbe teszi a roskadozó Európát. Jelezte, hogy a békemeneten fejet hajtanak az 1956-os forradalom mártírjai előtt is.

Orbán Viktor beszédet mond Az október 23-i állami ünnepségek fő helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök – közölte Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, hogy a békemenetet már szervezik, és résztvevőket szeretettel várják az állami ünnepségen. A kormány tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. Több ezren hallgatták a miniszterelnök szavait a nemzeti szuverenitás védelméről és az 1956-os forradalom örökségéről. Az idei október 23-i békemenetet pedig Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján említette.

Alig maradt józan hang az Európai Unióban

Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk.

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott lapunk publicistája.

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani.

Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen

– húzta alá.