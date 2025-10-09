békemenetCÖF – CÖKAOktóber 23

Sorsdöntő békemenet lesz október 23-án

A legelső, 2012-es vonuláshoz hasonlították a mostani, október 23-i rendezvény fontosságát a békemenet szervezői. Bayer Zsolt, lapunk publicistája tűrhetetlennek nevezte, ahogy az Európai Unió viselkedik hazánkkal. Ifjabb Lomnici Zoltán pedig elmondta, hogy miként 1956-ban, úgy most is külső hatalmakhoz rohangálnak a nemzeti oldal ellenfelei. Ismertették a békemenet útvonalát is.

Máté Patrik
2025. 10. 09. 13:47
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre – jelentette be Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke.

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Hagyományosan Orbán Viktor beszéde zárja a békemeneteket (Forrás: Facebook)

Mint mondta, céljuk, hogy magasba tartsák a békemenet lámpását, ami reményeik szerint egész Európát megvilágítja. Leszögezte, hogy akik velük tartanak, azok bizonyítják, hogy a keresztény és nemzeti értékeket továbbra is megőrzik.

Veszélyes időket élünk

– tette hozzá.

A CÖF–CÖKA elnöke reméli, hogy a patrióták hamarosan győzedelmeskedni fognak és rendbe teszi a roskadozó Európát. Jelezte, hogy a békemeneten fejet hajtanak az 1956-os forradalom mártírjai előtt is.

 

Orbán Viktor beszédet mond

Az október 23-i állami ünnepségek fő helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök – közölte Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, hogy a békemenetet már szervezik, és résztvevőket szeretettel várják az állami ünnepségen. A kormány tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. Több ezren hallgatták a miniszterelnök szavait a nemzeti szuverenitás védelméről és az 1956-os forradalom örökségéről. Az idei október 23-i békemenetet pedig Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján említette.

 

Alig maradt józan hang az Európai Unióban

Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk.

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök

– fogalmazott lapunk publicistája.

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani.

Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen

– húzta alá.

 

A békemenet segítség a jobboldalnak

Fricz Tamás, a CÖF–CÖKA-kuratórium tagja elmondta, hogy a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Szerinte a tét, hogy Magyarország magyar marad-e vagy Brüsszelnek egy gyarmata lesz.

Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése. Ez a tét

– szögezte le a politológus.

Mint jelezte, az EU-nak úgy akar tagja maradni hazánk, hogy önállóan dönthessünk a fontos kérdésekben. Azonban a Tisza Párt a brüsszeli elvárásokat akarná Magyarországra erőltetni. Megjegyezte, hogy a békemenet sok segítséget adhat ahhoz, hogy a sorsdöntő választást a jobboldal meg tudja nyerni.

Stefka István elmondta, hogy példátlan, ami most történik hazánkban, majd szintén párhuzamot vont a 2012-es első békemenettel.

Sajnos labancok mindig voltak, akik hajlandóak kiszolgálni egy idegen nagyhatalmat

– fogalmazott az újságíró.

Felidézte, hogy mindenkit megdöbbentett az első békemenet, amelyen több százezren vettek részt. Ez pedig bizonyította, hogy a magyarok többsége békeszerető, ezt a közösséget pedig meg kell védeni.

Bencsik András szót ejtett arról, hogy a közösségi média elterjedésével megjelentek azok, akik verbális lincselésben élik ki magukat. Arra azonban eddig nem gondoltak, hogy ez a lincselő tömeg rendszerbe szerveződik.

A békemenetnek különleges jelentősége van, mert a gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell kiállítani

– tette hozzá a Demokrata főszerkesztője, majd arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a békemeneten.

 

Két Kádár-kegyenc unokája

Végezetül ifjabb Lomnici Zoltán elmondta, hogy a nemzeti megmozdulása oszlopai az alapítók. De kiemelte a rengeteg résztvevő fontosságát is. Megjegyezte, hogy próbálták másolni a békemenetet, de azt nem lehet elvenni a nemzeti közösségtől. Leszögezte, hogy miként 1956-ban, úgy most is külső hatalmakhoz rohangálnak a nemzeti oldal ellenfelei.

A történelem ismétli önmagát: két Kádár-kegyenc unokája próbálja tönkretenni, amit a nemzeti oldal elért. Tőlünk sem Dobrev Klára, sem Magyar Péter nem fog mentelmi jogot kapni

– szögezte le a CÖF–CÖKA szóvivője.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

