Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Orbán ViktorKossuth téroktóber 23.békemenet

Orbán Viktor: Együtt a békéért!

A miniszterelnök közösségi oldalán arra buzdít mindenkit, hogy legyen ott az október 23-i békemeneten. Orbán Viktor már készül az ünnepi beszédére, amit a Kossuth téren mond el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 13:24
„Legyünk minél többen” – hívta követőit az október 23-i békemenetre közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor a békemeneten 2021 október 23-án. Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor a békemeneten (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök egy korábbi békemenet fotóját tette közzé, és azt írta hozzá: „Együtt a békéért!”

Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjait arról tájékoztatta, hogy már készül a beszéde.

Az ünnepi beszéd a fejemben már alakul, lassan tollra és papírra is szükségem lesz

– árulta el a miniszterelnök.

„Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk. Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!” – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: „legyünk ott minél többen”.

Október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahová még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.

 

Borítókép: Orbán Viktor ünnepi beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartott megemlékezésen az Erzsébet téren 2021. október 23-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


