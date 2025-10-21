Orbán Viktor: Együtt a békéért!

„Legyünk minél többen” – hívta követőit az október 23-i békemenetre közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor a békemeneten (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök egy korábbi békemenet fotóját tette közzé, és azt írta hozzá: „Együtt a békéért!”

Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjait arról tájékoztatta, hogy már készül a beszéde.

Az ünnepi beszéd a fejemben már alakul, lassan tollra és papírra is szükségem lesz

– árulta el a miniszterelnök.

„Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk. Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!” – hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette: „legyünk ott minél többen”.

Október 23-án a békemenetre való gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahová még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.