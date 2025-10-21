Apátiában a tiszások, Magyar Péter retteg, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án

– Hergeléssel és a Tisza alelnökeinek terrorizálásával akar Magyar Péter minden korábbinál nagyobb tömeget vonzani a Hősök terére, ugyanakkor attól fél, hogy besül az akciója – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt vezetésének dolgozó forrása. Az illető elmondta, jelenleg attól tart a pártvezetés, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án.
Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségimédia-bejegyzése. A cél egyértelmű, hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára
– jelentette ki a forrásunk.
A Tisza Párt emellett kamuprofilokon keresztül az ellenzéki szavazókat tömörítő csoportokba egy rendkívül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képpel igyekszik utcára hívni az embereket csütörtökre.
Magyar Péter korábban egy ehhez kísértetiesen hasonlító képpel igyekezett utólag bebizonyítani, tömeg volt a Kötcsén rendezett demonstrációján.
A kamuprofilok után itt a mesterséges intelligenciával (MI) készített tömegfotó
– hívta fel a figyelmet Deák Dániel még szeptemberben. Az elemző közösségi oldalán tett közzé egy képet arról,
miként manipulálta Magyar Péter pártja a kötcsei gyűlésen részt vevők számát.
Mint írta, miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén, és erről kikerült egy drónfotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy MI-vel készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna.
„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt, hiába hamisítotok kamu tömegfotókat,
a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni!
Felesleges ez a digitális önámítás” – fogalmazott Deák Dániel.