Apátiában a tiszások, Magyar Péter retteg, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án

– Hergeléssel és a Tisza alelnökeinek terrorizálásával akar Magyar Péter minden korábbinál nagyobb tömeget vonzani a Hősök terére, ugyanakkor attól fél, hogy besül az akciója – mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt vezetésének dolgozó forrása. Az illető elmondta, jelenleg attól tart a pártvezetés, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án.

Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségimédia-bejegyzése. A cél egyértelmű, hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára

– jelentette ki a forrásunk.

A Tisza Párt emellett kamuprofilokon keresztül az ellenzéki szavazókat tömörítő csoportokba egy rendkívül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képpel igyekszik utcára hívni az embereket csütörtökre.

Forrás: Facebook

Magyar Péter korábban egy ehhez kísértetiesen hasonlító képpel igyekezett utólag bebizonyítani, tömeg volt a Kötcsén rendezett demonstrációján.

A kamuprofilok után itt a mesterséges intelligenciával (MI) készített tömegfotó

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel még szeptemberben. Az elemző közösségi oldalán tett közzé egy képet arról,

miként manipulálta Magyar Péter pártja a kötcsei gyűlésen részt vevők számát.

Mint írta, miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén, és erről kikerült egy drónfotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy MI-vel készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna.

„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt, hiába hamisítotok kamu tömegfotókat,

a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni!

Felesleges ez a digitális önámítás” – fogalmazott Deák Dániel.