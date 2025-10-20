Magyar Péter kétségbeesett telefonkampányba kezd, hogy résztvevőket csődítsen a háborús menetére

Hamarosan indul egy „Magyar Péter meghívója október 23-ra” telefonos kampány, automata hangüzenettel – tudta meg lapunk.

Információink szerint

két telefonszámról mennek a hívások: a +36-1-414-5656 és a +36-1-414-5757-es számról.

A telefonszámok visszahívhatók, ebben az esetben ugyanaz az üzenet lesz hallható, ami a beérkezett hívásnál is elhangzik. A Tisza Párt kampánystábja ezzel próbál invitálni minél több embert az ’56-os forradalom napján tartandó háborús menetére, amit kiemelt fontossággal kezelnek.

Magyarék ez alapján végeznek egy előzetes felmérést arról, hány emberre lehet számítani, többek között annak kiderítésére, milyen szintű hangosításra és egyéb szervezési tervekre lehet szükség. Azoknak is üzentek, akik többször hallgatják meg Magyar Péter üzenetét. Az ő figyelmüket arra hívták fel, hogy a szám visszahívása után mindig egyest kell nyomni, mert minden alkalommal, akár bejövő hívásnál, akár visszahívás után, törlődik az előzőleg elmentett hívás értéke. Ha tehát valaki ötször hívja fel a számot és az ötödikre nem nyom egyest a végén, akkor ő nem számítható bele a résztvevőszámba.