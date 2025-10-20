Ukrán kézbe kerülhettek a Tisza támogatói, Magyar Péter hallgat

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a belügyminiszternek tett fel kérdést az Országházban. Felidézte, a Tisza applikációján keresztül szivárgott ki 20 ezer magyar ember adata.

Menczer Tamás szerint arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került (Fotó: Képernyőfotó)

Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.

Magyar Péter lapít

Menczer Tamás elmondta, Miroslav Tokar egy ukrán cégnek dolgozik, aki applikációk készítésével foglalkozik, és ez az ember együttműködik Zelenszkijjel és az ukrán hadsereggel. Ez az ember azóta eltűnt, Magyar Péter tudhatja Menczer Tamás szerint, hogy hol van, de a pártvezető hetek óta lapít. Azt kérdezte Rétvári Bencétől, mi a magyar kormány álláspontja a szivárgással kapcsolatban.

Rétvári Bence miniszterhelyettes válaszában elmondta:

az elmúlt napokban sok mindent megtudtak Magyar Pétertől.

Amit az adatszivárgás során bemutattak, attól a kartonfigurák is meghajolnak szerinte.

Rétvári Bence (Fotó: Képernyőfotó)

Emlékeztetett: volt egy vizsgálat, amelyből Magyar Péterék arra a következtetésre jutottak, hogy titkos ügynököket rejtettek el a Tisza csapatában, és ők szivárogtatták ki ezeket az adatokat. Az államtitkár hozzátette:

ha valakire nem lehet mobilapplikációt bízni, arra az országot sem.

Menczer Tamás viszontválaszában kifejtette, a brüsszeliek kiakadtak, hogy nem lesznek európai vezetők a budapesti békecsúcson. Azt mondta tévednek, mert egy vezető ott lesz, Orbán Viktor.

Ő évek óta következetesen áll ki a béke mellett.

Rétvári Bence azt mondta: Magyar Péter azokra a legveszélyesebb, akik közel állnak hozzá. Ilyen volt a felesége is, és mára már a saját támogatói is, akiket most veszélybe hozott az adatszivárgással. Megerősítette: a hatóságok meg fogják védeni a Tisza Párt vezetőitől az embereket. Azt tanácsolta, mindenki gondolja meg, bízik-e egy olyan pártban, aki még a támogatóinak adatait is az ukránoknak adja.